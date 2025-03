Belgisch international is woedend om terugkeer Thibaut Courtois en stopt per direct bij nationale ploeg

Koen Casteels heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg van België, zo laat hij weten in de podcast MidMid. De 32-jarige doelman kan zich niet vinden in de plotselinge terugkeer van Thibaut Courtois, die na de trainerswissel weer deel uitmaakt van de selectie.

Courtois speelde zijn laatste wedstrijd voor België in juni 2023 tegen Oostenrijk, waarna hij in een fel conflict belandde met toenmalig bondscoach Domenico Tedesco. De doelman van Real Madrid was boos dat niet hij, maar Romelu Lukaku, de aanvoerdersband kreeg. Courtois besloot zich daarna niet meer beschikbaar te stellen, maar dat veranderde toen Rudi Garcia in januari de leiding kreeg.

Hoewel de eerste selectie van Garcia bij België nog niet bekend is, laat Casteels alvast weten niet beschikbaar te zijn. “Ik vind het eerst en vooral een beetje raar dat Courtois zelf mag beslissen om terug te komen. De voetbalbond keert zijn kar 180 graden en rolt de rode loper uit voor hem.”

“Hij wordt nu weer met open armen verwelkomd, hoewel de actie nog altijd dezelfde is gebleven. Eigenlijk is er niets veranderd”, aldus de boze Casteels, die zijn woede niet richt op zijn collega-doelman, maar op de Belgische voetbalbond.

“Ik verwijt dit niet zozeer Thibaut maar wel de voetbalbond. Dit past niet bij de normen en waarden die volgens mij bij een teamsport of een sportieve organisatie passen. Daarom sta ik vanaf vandaag niet meer ter beschikking van de nationale ploeg”, is hij duidelijk.

“Ik kan niet met een goed geweten naar de nationale ploeg gaan en daar de mensen de hand schudden en met een brede glimlach zeggen: ‘Het is allemaal oké’.” Volgens Casteels is hij niet de enige die de situatie rondom Courtois met lede ogen aanziet. “Er zijn heel veel spelers die er op deze manier over denken.”

Casteels was tijdens de Courtois-soap eerste keeper bij de Belgen. De doelman, die afgelopen zomer Wolfsburg verruilde voor Al-Qadsiah in Saudi-Arabië, staat op een totaal van twintig interlands. Daarmee houdt het dus op voor Casteels.