België wacht loodzware kraker tegen Frankrijk na teleurstellend resultaat tegen Oekraïne

België is er woensdagavond niet in geslaagd om te winnen van het taaie Oekraïne: 0-0. Als gevolg hiervan eindigt het elftal van bondscoach Domenico Tedesco op de tweede plaats in groep E, waardoor een loodzwaar vervolg van EURO 2024 een feit is. Oekraïne is klaar op EURO 2024. De achtstefinalewedstrijd Frankrijk - België is op maandag 1 juli 2024 om 18:00 uur in Düsseldorf.

Domenico Tedesco voerde één wijziging door ten opzichte van de met 2-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Roemenie. Leandro Trossard startte op de rechterflank, wat ten koste ging van Dodi Lukebakio. Er waren verder basisplaatsen voor gevestigde namen als Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bij de Rode Duivels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Bruyne nam België direct bij de hand in de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart en bracht Lukaku in stelling na zeven minuten. De aanvalsleider van de Belgen raakte de bal echter maar half, waardoor de kans in rook opging. De brigade van Tedesco had veel balbezit in de beginfase, maar daar kwam niet de zo gewenste openingstreffer uit.

In de slotfase van de eerste helft zag de ijverige De Bruyne nog een vrije trap in het zijnet belanden. Aan de andere kant bevond Roman Yaremchuk zich opeens in kansrijke positie. De aanvaller van Oekraïne besloot breed te leggen op aanvalspartner Artem Dovbyk, maar deed dat te hard. Geen doelpunten derhalve halverwege in Stuttgart.

Het spelbeeld veranderde niet veel in de tweede helft. België probeerde Lukaku te bereiken, maar kon maar bitter weinig uitrichten in aanvallend opzicht. Inmiddels werd ook duidelijk dat de Belgische ploeg met de 0-0 tussenstand tweede zou worden in groep E en in de achtste finale een ontmoeting wacht met titelfavoriet Frankrijk, de nummer twee van groep D.

Jérémy Doku probeerde gevaar te stichtten op links en werd ook regelmatig gevonden door de onvermoeibare De Bruyne. De vleugelaanvaller van Manchester City had echter vaak pech met zijn voorzetten richting Lukaku. Laatstgenoemde slaagde er zelf ook niet in om de voor de Belgen zo bevrijdende 1-0 te maken.

In de slotfase werd Oekraïne zelfs wat sterker en zorgde Dovbyk nog voor enig gevaar in de Belgische defensie. Kort voor tijd voorkwam Koen Casteels dat Ruslan Malinovskyi rechtstreeks scoorde uit een hoekschop. Uit een check bleek dat de bal de doellijn niet was gepasseerd. Gescoord werd er niet in Stuttgart, waardoor België zich mag opmaken voor de clash met Frankrijk. Voor Oekraïne is het EK vanwege de vierde plaats in groep E afgelopen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties