België komt binnen 1 minuut op achterstand maar knokt zich terug tegen Italië

België en Italië hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Het Nations League-duel in Groep 2 van de A-League eindigde in 2-2. De Italianen kwamen door goals van Andrea Cambiaso en Mateo Retegui al vroeg op een 2-0 voorsprong, maar na de rode kaart in de eerste helft voor Lorenzo Pellegrini konden de Rode Duivels dankzij treffers van Maxim De Cuyper en Leandro Trossard nog een punt uit het vuur slepen.

Het ging al direct volledig mis voor de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco, die nog voor het verstrijken van de eerste minuut op achterstand kwam. Na een razendsnelle omschakeling en een volmaakte voorzet van Federico Dimarco kon Cambiaso zijn eerste in het shirt van Gli Azzurri aantekenen: 1-0.

De 2-0 volgde ruim twintig minuten later, toen Cambiaso als aangever een bijdrage leverde aan het doelpunt. Hij ontving de bal op rechts na een fenomenale crosspass van Dimarco en bracht doelman Koen Casteels in de problemen met een schot van randje zestien. Via de keeper kon Retegui uiteindelijk intikken.

Het absolute kantelpunt in de wedstrijd was de 38ste speelminuut. Na een harde tackle van achteren op De Cuyper kreeg Pelligrini in eerste instantie nog een gele kaart van arbiter Espen Eskas, die na het bekijken van de videobeelden de gele prent verving door een directe rode kaart.

Op slag van het rustsignaal kwam België met een man meer terug in de wedstrijd. Met een schot van buiten het zestienmetergebied zette De Cuyper zijn land op fraaie wijze op 2-1. De gelijkmaker viel uiteindelijk na ruim een uur spelen. Na een moment van onoplettendheid in de Italiaanse defensie kon Trossard van dichtbij en op aangeven van Wout Faes de 2-2 binnentikken.

De puntendeling verandert niets aan de stand op de ranglijst. Italië blijft koploper met zeven punten, terwijl Frankrijk tweede staat met zes punten na de 1-4 zege op Israël. België staat met vier punten derde, vóór de puntloze Israëliërs.