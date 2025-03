Been schrikt hevig van voorheen bejubelde PSV'er: 'Het lijkt wel alsof hij er niets meer van kan'

PSV tankte zaterdagavond zelfvertrouwen met een 2-1 overwinning op sc Heerenveen. Karim El Ahmadi en Mario Been waren over één speler in het elftal van trainer Peter Bosz echter niet tevreden, zo kwam naar voren in De Eretribune van ESPN.

El Ahmadi probeert te verklaren waarom Jerdy Schouten in zijn ogen ondermaats presteert. ''Ik denk dat hij alles op de automatische piloot deed en nu teveel nadenkt. Dat zou een reden kunnen zijn.''

De voormalig Feyenoorder komt direct met advies op de proppen richting de PSV-middenvelder. ''Hij moet het simpel houden en niet teveel luisteren naar anderen. Want iedereen praat nu over Schouten alsof hij er niets meer van kan.''

Been ziet eveneens dat Schouten zijn normale niveau niet aantikt. ''Hij scande altijd om zich heen, dat waren ook zijn kwaliteiten. Hij zag alles veel eerder dan de tegenstander.''

''Maar als je nu naar de beelden kijkt, dan is het net wat Karim zegt. Het lijkt wel alsof hij er niets meer van kan. Het niet tijdig denken en niet weten wat er om je heen gebeurt. Dat was altijd de grootste kwaliteit van Schouten, maar het is allemaal net niet'', verzucht Been.

De analist schrok vooral van Schouten in de duels met Go Ahead Eagles om de TOTO KNVB Beker en Eredivisie. ''Toen was het helemaal desastreus. Ook in zijn passing. Hij was overal te laat, ook qua duelkracht. Dat is op dit moment heel matig verzorgd.''

''Ik denk dat Schouten een jongen is die er enorm veel over nadenkt. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel is enorm groot. Hij behoort tot de beste spelers van PSV. Maar als het niet gaat, dan is hij niet in staat om het verschil te maken'', zo besluit Been zijn analyse.