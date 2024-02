Beelden: tegenstander schreeuwt het uit na spijkerharde tackle van Beugelsdijk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Tom Beugelsdijk, die het 'verdedigen' nog niet verleerd is.

Beugelsdijk speelt zijn wedstrijden tegenwoordig in het shirt van SVV Scheveningen, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Afgelopen weekend stond op eigen veld het duel met Jong Sparta Rotterdam op het programma.

Naast dat Scheveningen met 0-3 onderuit ging, kwam Beugelsdijk ook op een andere manier negatief in het nieuws. Op beelden van Omroep West is te zien hoe de mandekker snoeihard doorgaat op een tegenstander.

De ex-speler van onder meer ADO Den Haag, Helmond Sport en Sparta was duidelijk te laat en raakte zijn tegenstander op de knie. De speler van Jong Sparta ging kermend naar de grond. Beugelsdijk kwam er vanaf met een gele kaart.

