Beelden: oud-spits Nicklas Bendtner (36) aangevallen door man met mes

Nicklas Bendtner is vorige week in New York uit het niets aangevallen door een man met een mes, zo bevestigt de 36-jarige oud-spits van onder meer Arsenal tegenover het Deense BT. Bendtner was samen met een vriend nietsvermoedend aan het wandelen in het stadsdeel Manhattan toen de man aanviel. Bendtner kwam met de schrik vrij, zijn vriend raakte lichtgewond aan het gezicht.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe eerst Bendtner en zijn vriend voorbij komen lopen. Dan komt de aanslagpleger vanachteren met een mes aanrennen.

De vriend van Bendtner, een 55-jarige man, moest in het ziekenhuis behandeld worden. Hij kreeg hechtingen in het gezicht.

De politie pakte snel daarna een 25-jarige man uit New York op, die verdacht wordt van de aanslag.

Bendtner bevestigt slachtoffer te zijn geworden van een mesaanval. "Ik kan moeilijk ontkennen dat ik degene ben op de beelden, maar ik wil er verder niets over kwijt", aldus de Deen.

Bendtner speelde tussen 2005 en 2014 voor Arsenal. De oud-aanvaller maakte 24 goals in 108 officiële duels voor de Gunners. Hij kwam 81 keer uit voor het nationale elftal van Denemarken en maakte daarin 30 goals. Ook speelde hij kortstondig voor clubs als Juventus, VfL Wolfsburg, Rosenborg BK en FC Kopenhagen. In 2019 zette hij een punt achter zijn loopbaan.