Beelden: Jayden Oosterwolde schopt hooligan op veld vol tegen het hoofd

Jayden Oosterwolde is zondagavond met Fenerbahçe verzeild geraakt in ernstige supportersrellen. Fenerbahçe won door een laat doelpunt bij Trabzonspor (2-3) en werd vervolgens aangevallen door hooligans. Op beelden is te zien hoe Oosterwolde in woede een onverlaat die op de grond ligt vol tegen het hoofd trapt.

De spelers van Fenerbahçe vierden direct na afloop nogal uitbundig feest. Het leidde tot woede bij de supporters van Trabzonspor. Toen spelers van Fenerbahçe de eerste fan het veld op zagen komen, gingen ze op hem af.

Bij dat moment lijkt ook Oosterwolde, ex-speler van FC Twente, betrokken te zijn. Zijn ploeggenoot Bright Osayi-Samuel was de eerste die met de hooligan, die in gevechtshouding stond maar direct tegen de vlakte ging, in gevecht raakte. Daarna kwam Oosterwolde aanlopen om de man een vernietigende trap tegen de zijkant van het hoofd te geven.

Overigens lijkt het erop dat de bewuste hooligan gewapend het veld opkwam. De supporter liet bij zijn gevecht met Osayi-Samuel een vreemd voorwerp, dat lijkt op een steekwapen, op het veld vallen. Het voorwerp werd vastgelegd door een fotograaf.

?? Osayi Samul'e saldiran itin elinden düsen yabanci madde.. pic.twitter.com/oUsNfWZPtH — Fener ??edya (@fenerrmedya) March 17, 2024

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya heeft inmiddels een reactie gegeven. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden rondom Trabzonspor - Fenerbahçe.

Supporters van Trabzonspor misdroegen zich ook tijdens de wedstrijd al. Er werd met voorwerpen en vuurwerk gegooid richting het veld. Een grensrechter en ex-Ajax-aanvoerder Dusan Tadic werden daardoor getroffen.

Na de wedstrijd werden de incidenten nog heviger. Na de klappen die Osayi-Samuel en Oosterwolde uitdeelden kwamen veel meer supporters het veld op. Spelers van Fenerbahçe vluchtten de kleedkamer in. Daar moesten ze uit veiligheidsoverwegingen tot 01:00 uur 's nachts blijven. Daarna vertrokken ze onder politiebegeleiding naar het vliegveld.

