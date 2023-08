Beelden: Ivanusec krijgt afscheidswissel bij Dinamo en verlaat veld in tranen

Luka Ivanusec was donderdagavond van grote waarde voor zijn ploeg Dinamo Zagreb in de wedstrijd tegen Sparta Praag. De Kroaten wonnen met 3-1 en de aanstaande Feyenoord-speler wist in de tweede helft zowel een doelpunt te maken als een voor te bereiden. Ivanusec gaat een dezer dagen tekenen in Rotterdam en speelde naar alle waarschijnlijkheid dus zijn laatste duel voor zijn huidige club.

Bijzonderheden

Ivanusec startte vanzelfsprekend vanaf de aftrap bij Dinamo Zagreb, dat zijn eerste duel speelde sinds het vertrek van Josip Sutalo naar Ajax. Aan de kant van Sparta Praag begon Peter Vindahl Jensen onder de lat. Hij wordt dit seizoen gehuurd van AZ. Jensen zag toe hoe zijn ploeg in de eerste helft de leiding nam via een penalty, die werd benut door Ladislav Krejcí: 0-1. De Kroaten kwamen echter al snel langszij dankzij buitenspeler Dario Spikic: 1-1. In de tweede helft nam Ivanusec zijn ploeg op sleeptouw. Toen er bijna een uur gespeeld was gaf de toekomstig Feyenoorder de assist op de 2-1 van Dino Peric en niet veel later mocht hij zelf voor de 3-1 aantekenen. Vlak voor tijd besloot zijn trainer Ivanusec te belonen met een publiekswissel, waarbij de middenvelder annex aanvaller het veld verliet in tranen.

Dinamo Zagreb - Sparta Praag 3-1

38' 0-1 Ladislav Krejcí (penalty)

44' 1-1 Dario Spikic (assist: Bruno Petkovic)

58' 2-1 Dino Peric (assist: Luka Ivanusec)

61' 3-1 Luka Ivanusec (assist: Robert Ljubicic)