BBC komt met forse tegenvaller voor Man United-spits Joshua Zirkzee

Manchester United moet het mogelijk de rest van het seizoen stellen zonder aanvaller Joshua Zirkzee. De 23-jarige Nederlander liep zondag tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Newcastle United een hamstringblessure op en is inmiddels meerdere dagen medisch onderzocht. Volgens bronnen van de BBC is de blessure serieus genoeg om zijn seizoen in gevaar te brengen.

Zirkzee verliet halverwege de tweede helft tegen Newcastle strompelend het veld en sindsdien is hij in behandeling. Hoofdtrainer Ruben Amorim zal woensdag tijdens de persconferentie – voorafgaand aan de cruciale return tegen Olympique Lyon – officieel reageren op de situatie.

Het nieuws is een flinke domper voor Manchester United, dat donderdag in eigen huis Olympique Lyon ontvangt in de kwartfinale van de Europa League. De stand is volledig in evenwicht na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, waarin Zirkzee nog tot scoren kwam.

Sinds zijn komst van het Italiaanse Bologna afgelopen zomer heeft Zirkzee zeven keer gescoord voor de Mancunians. Tegen Newcastle begon hij in de basis, maar zijn optreden eindigde voortijdig door de opgelopen spierblessure.

Manchester United heeft dit seizoen nog zes Premier League-wedstrijden te gaan, met als afsluiter een duel tegen Aston Villa op 25 mei. Mocht de ploeg van Amorim de finale van de Europa League halen, dan wacht op 21 mei een mogelijk seizoensslot in Bilbao, Spanje.

Of Zirkzee tegen die tijd weer inzetbaar is, blijft voorlopig onzeker. Een terugkeer vóór het einde van de competitie lijkt echter steeds onwaarschijnlijker.