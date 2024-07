BBC doorbreekt stilzwijgen over grappig bedoelde ‘Misstiano Penaldo' caption

De BBC heeft middels een statement gereageerd op de negatieve reacties die de publieke omroep kreeg nadat het tijdens een uitzending een opmerkelijk bijschrift gebruikte terwijl er hoogtepunten van Cristiano Ronaldo op het EK in Duitsland waren te zien.

De BBC stak de draak met Ronaldo na de overwinning van Portugal op Slovenië in de achtste finales. De Portugezen werden afgelopen vrijdag in de kwartfinales van het EK na een beslissende strafschoppenserie uitgeschakeld door Frankrijk.

Ook tegen Slovenië kwam het na verlenging tot een penaltyreeks. Ronaldo kreeg in dat duel de uitgelezen kans om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Hij faalde in de verlenging echter vanaf de strafschopstip, waarna zijn land later alsnog aan het langste eind trok. Doelman Diogo Costa groeide uit tot matchwinner door drie Sloveense penalty’s te keren.

De BBC kreeg na afloop veel kritiek van fans van Ronaldo, omdat de omroep bij het tonen van de hoogtepunten van de achtste finales als bijschrift ‘Misstiano Ronaldo’ gebruikte. Voormalig Engeland-aanvoerder John Terry noemde het bijschrift op social media ook ‘een schande’.

De BBC heeft nu een verklaring uitgegeven over het bijschrift en benadrukt dat het slechts een luchtige grap was. “Het bijschrift was gewoon bedoeld als een woordspeling, wat we al vaker hebben gedaan bij analyses van Match Of The Day. Het was niet de bedoeling Cristiano Ronaldo te beledigen.”

"In feite hebben we ons tijdens het programma bij een aantal gelegenheden positief uitgelaten over Ronaldo, waaronder: in de voorbereiding op de wedstrijd, toen José Fonte Ronaldo's toewijding aan de sport benadrukte en zei dat hij daarom 'een van de besten ooit' is.”

"In de rust deden Gary Lineker en Alan Shearer een lange analyse van Ronaldo's loopbeweging en prezen het als 'absoluut fantastisch'", vervolgt de omroep. "Na de penalty's verwezen Lineker en Shearer allebei naar Ronaldo's moed en zelfvertrouwen om naar voren te stappen en een strafschop te nemen.”

"Op geen enkel moment waren de analisten overdreven kritisch over Ronaldo en in de context van het programma als geheel was de toon altijd respectvol naar hem toe. We begrijpen echter dat sommige kijkers niet blij waren met het bijschrift en de feedback is doorgegeven aan het productieteam om hun werk verder te verbeteren", aldus de BBC.

