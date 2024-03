Bayern München ziet landstitel verder uit zicht raken na late gelijkmaker

Bayern München lijkt de landstitel langzamerhand te moeten vergeten. De ploeg van trainer Thomas Tuchel speelde een wisselvallige wedstrijd en moest uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen SC Freiburg. De achterstand van Bayern op koploper Bayer Leverkusen bedraagt zeven punten. Leverkusen moet dit weekend nog in actie komen, tegen 1. FC Köln, en kan het gat zodoende vergroten naar liefst tien punten. Freiburg staat negende.

Freiburg en Bayern hielden elkaar in het begin redelijk in evenwicht, tot de thuisploeg vrijwel uit het niets keihard toesloeg. Een voorzet van Vincenzo Grifo belandde bij Roland Sallai, die zijn kopbal knap gekeerd zag worden door Manuel Neuer. De rebound was eveneens voor Sallai, die met een prachtige omhaal de lat trof. Derde keer was scheepsrecht voor Freiburg. Bayern kreeg de bal maar niet weg en kon niet voorkomen dat linksback Christian Günter met een heerlijk schot de verre hoek vond: 1-0.

Het was aan Neuer te danken dat de vogelvrije Günter enkele ogenblikken later niet ook zijn tweede van de avond maakte. Dit keer bleek de hoek iets te scherp, waardoor Neuer in de korte hoek redding kon brengen. Bayern moest in de achtervolging, al bleven de gewenste mogelijkheden uit. Bayern meldde zich wel met regelmaat op dreigende wijze rondom de zestien van Freiburg, dat echter prima standhield.

Steker nog: Freiburg was de bovenliggende partij en kreeg meerdere countermogelijkheden om Bayern nóg meer pijn te doen. Zo schoot Grifo na een uitstekende individuele actie maar nipt langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Freiburg zakte vervolgens iets meer in en bood Bayern daarmee de gelegenheid om wat meer aan te vallen. Het was uiteindelijk Mathys Tel die voor de gelijkmaker zorgde, dankzij een schitterend schot in de verre bovenhoek: 1-1. Bayern pakte vervolgens het initiatief, al wist het dat niet om te zetten in de voorsprong.

Na de onderbreking kon Bayern niet voorkomen dat Maximilian Eggestein een gevaarlijk schot loste, al kon Neuer opgelucht ademhalen toen bleek dat de inzet van de middenvelder ternauwernood over was gevlogen. Nadien zakte Freiburg weg en had het het geluk dat Bayern via Harry Kane niet wist te scoren.

Twintig minuten voor tijd had ook Jamal Musiala de voorsprong op zijn schoen. Het toptalent had niet meer dan een simpel rollertje in huis, waardoor Freiburg-goalie Noah Atubolu redding kon brengen. Even later was het alsnog raak voor Musiala. De Duitser stond aan de linkerkant van de zestien, ontdeed zich met enkele fraaie bewegingen van enkele Freiburgers en schoot fraai binnen in de verre hoek: 1-2.

Bayern leek zodoende op weg naar een zege, mede doordat Freiburg in de tweede helft beduidend minder was dan voor rust. Enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd ging het echter mis. Een verre ingooi van Kiliann Sildillia belandde bij Michael Gregoritsch in de zestien. De Oostenrijker legde de bal panklaar voor Lucas Höler, die op zeer fraaie wijze de bovenhoek vond. Een aanval uit het boekje: 2-2.

