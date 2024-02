Bayern München mag blijven hopen op titel dankzij goal in blessuretijd van Kane

Bayern München is er op de valreep in geslaagd om een broodnodige zege te boeken in de Bundesliga. De ploeg van trainer Thomas Tuchel leek gelijk te spelen tegen RB Leipzig, totdat Harry Kane in blessuretijd zijn tweede treffer van de avond en 27ste van het seizoen maakte: 2-1. Bayern staat nu acht punten achter koploper Bayer Leverkusen met elf duels te gaan. Voor nummer vijf Leipzig is de nederlaag een dure te noemen gezien de strijd om een Champions League-ticket.

Bij Bayern stond Matthijs de Ligt aan de aftrap. De Oranje-international vormde centraal achterin een koppel met Eric Dier. Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané en Kane moesten voor de broodnodige treffers zorgen. Aan de kant van Leipzig stond Xavi Simons in de startopstelling van trainer Marco Rose, die Loïs Openda en Sesko in de spits opstelde.

Bayern pakte het initiatief in de eerste helft en kwam al snel bijna op voorsprong via Kane. De Engelsman ontving een prima voorzet van Raphaël Guerreiro en kopte richting de verre hoek. Janis Blaswich kon daar nog net een handje tegen krijgen en dat bleek net voldoende om de bal via de paal uiteindelijk klemvast te pakken.

Een prima steekpass van Musiala leidde de volgende doelkans voor Bayern op. Sané omspeelde Blaswich en leek hard op weg naar de openingstreffer. De vleugelspeler kwam echter net niet helemaal goed uit met zijn passen en werd gedwongen de bal terug te leggen. Dat leverde der Rekordmeister niets op.

Ook Kane kwam andermaal dichtbij. Op aangeven van Müller kwam de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur tot een omhaal, die een prooi was voor Blaswich. Leipzig wist in aanvallend opzicht weinig te creëren, al brak het bij tijd en wijle gevaarlijk uit via onder meer Simons.

Tien minuten na rust brak Bayern alsnog de ban. Guerreiro stoomde op aan de linkerkant van het veld en legde af op Musiala, die richting doel dribbelde en niet te stoppen was door de verdediging van Leipzig. Musiala legde af op Kane, die onhoudbaar raak schoot in de verre hoek achter de kansloze Blaswich: 1-0.

Leipzig speelde niet zijn meest overtuigende wedstrijd, maar kwam twintig minuten voor tijd toch vrij plotseling op gelijke hoogte. De lichtvoetige Dani Olmo betrad de zestien van Bayern en legde af op Benjamin Sesko. De Sloveen schoot niet heel overtuigend, maar doordat de bal getoucheerd werd door Leon Goretzka was Manuel Neuer kansloos: 1-1.

Bayern bleef kansen krijgen op de voorsprong. Zo had Kane voor zijn tweede van de aanval moeten tekenen met een kopbal, die net over vloog. Tuchel probeerde wat te forceren met het inbrengen van Eric Maxim Choupo-Moting en de Kameroener speelde in blessuretijd een cruciale rol bij de winnende treffer, door de bal terug te leggen op Kane. De Engelsman werkte vervolgens behendig binnen: 2-1.

