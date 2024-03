Bayern München heeft Nederlander op het oog als opvolger van Alphonso Davies

Ian Maatsen staat op het lijstje van Bayern München. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland maandagavond. Sinds afgelopen winter wordt de 22-jarige verdediger door Borussia Dortmund gehuurd van Chelsea, maar mogelijk is hij volgend seizoen dus opnieuw actief in de Duitse Bundesliga.

“Maatsen staat op het lijstje van Bayern”, schrijft Plettenberg op X. “Bayern houdt zijn situatie goed in de gaten, maar er is nog niks concreet. Zijn vertrekclausule voor komende zomer bedraagt ongeveer 35 miljoen pond (ruim 40 miljoen euro, red.).”

“Als Alphonso Davies vertrekt bij Bayern, is Theo Hernández momenteel nog steeds de favoriet om hem te vervangen. Maatsen en Gutiérrez zijn alternatieven.” Met laatstgenoemde bedoelt Pletenberg Miguel Gutiérrez van Girona.

Davies wordt al enige tijd gelinkt aan Real Madrid. Eind vorige maand maakte The Athletic melding van een mondeling akkoord tussen de Canadees en de Spaanse club. Davies moet in 2024 of 2025 de overstap maken naar Estadio Santiago Bernabéu. De 44-voudig Canadees international vertrekt het liefst komende zomer al naar de Spaanse hoofdstad, maar dan moeten beide clubs het nog wel eens worden over een transfersom.

En dat laatste lijkt nog voor wat problemen te kunnen gaan zorgen. Zo zou Real Madrid denken aan een bedrag van 40 miljoen euro in ruil voor de diensten van Davies, die in München tot medio 2025 vastligt.

Bayern wilde niet meegaan in het bod van de Madrilenen en hoopt bij een eventuele overstap 60 miljoen euro te vangen voor de Canadees. Hoewel de Europese grootmachten nog behoorlijk ver uit elkaar liggen, verwacht men in Duitsland en Spanje dat er een deal zal plaatsvinden.

Mocht Davies uiteindelijk vertrekken, dan geldt Maatsen dus als een potentiële opvolger. De linksback, die nog tot medio 2026 vastligt bij Chelsea, is sinds het begin van 2024 een vaste waarde bij Dortmund. Tot dusver speelde hij twaalf officiële duels namens die Borussen, waarin hij bovendien een keer scoorde. In oktober vorig jaar zat hij voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal, maar hij kwam toen niet in actie.

