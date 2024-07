Bayern München heeft 45 miljoen over voor topkandidaat op het middenveld

Bayern München ziet in João Palhinha de topkandidaat voor de positie van verdedigende middenvelder. Dit onthult journalist Florian Plettenberg vrijdag namens het Duitse Sky Sport. Bayern is bereid om tussen de 40 en 45 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van Fulham.

Volgens Plettenberg zijn Bayern en de 28-jarige controleur uit Portugal vorig jaar al tot een mondeling akkoord gekomen. Het is nu aan de clubs om de miljoenentransfer definitief rond te maken. Palhinha wil in ieder geval dolgraag de stap naar der Rekordmeister maken.

Fulham en Bayern zijn in gesprek over de transfer van Palhinha, die medio 2022 arriveerde in West-Londen en nog vier seizoenen vastligt bij the Cottagers. Fulham heeft tevens de eenzijdige optie om de meerjarige verbintenis met een seizoen te verlengen.

Bayern heeft een vierjarig contract klaarliggen voor Palhinha, in 79 wedstrijden goed voor 8 doelpunten en een assist voor Fulham. De middenvelder scoorde afgelopen seizoen in de slotfase van het uitduel met Arsenal (2-2), waardoor de ploeg van manager Marco Silva verrassend een punt pakte.

Lange adem

Bayern leek Palhinha vorig jaar al binnen te hebben. De Portugees vloog al naar München, doorstond de medische keuring en rondde alle mediaverplichtingen af, maar Bayern wist de middenvelder niet voor de Duitse transferdeadline in te schrijven. Hierdoor ging de transfer van 65 miljoen euro niet door.

Fulham wilde Palhinha namelijk niet kwijtraken zonder dat het een vervanger wist te strikken. De Londenaren trachtten op het allerlaatste moment nog Scott McTominay weg te plukken bij Manchester United, maar dat bleek tevergeefs.

De nummer drie in de Bundesliga van afgelopen seizoen gaf niet op in de strijd om Palhinha. In januari weigerde Bayern echter om 60 miljoen euro voor de international van Portugal neer te leggen. Bijna een halfjaar later zijn de kaarten een stuk gunstiger geschud voor de Duitse grootmacht.

Mocht Palhinha tekenen in München, dan wordt hij de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen. In februari werd 13 miljoen euro neergelegd voor de van Granada afkomstige linksbuiten Bryan Zaragoza. Voor rechtsbuiten Nestory Irankunda (Adelaide United) werd door Bayern 3,4 miljoen euro betaald.

