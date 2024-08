Bayern München weet 2-1 achterstand te repareren en overleeft zware test in Wolfsburg

Bayern München is de Bundesliga goed van start gegaan. De ploeg van trainer Vincent Kompany had het bijzonder lastig met VfL Wolfsburg, stond na een uur door een dubbelslag van Lovro Majer met 2-1 achter, maar wist het karwei toch te klaren dankzij een eigen doelpunt en de late winnende van Serge Gnabry: 2-3.

Bayern heeft historisch gezien weinig moeite met Wolfsburg en creëerde via Michael Olise en Gnabry al snel de nodige kansen. Wolfsburg liet zich echter ook zien en dus kon er een vermakelijke wedstrijd verwacht worden. Kamil Grabara, sinds deze zomer de nieuwe eerste doelman in Wolfsburg, redde na een klein kwartier fraai op een inzet van dichtbij van Joshua Kimmich.

In de twintigste minuut moest Grabara alsnog vissen. Harry Kane gaf goed mee aan Sacha Boey, wiens pass tot assist werd gepromoveerd door Jamal Musiala: 0-1. Wolfsburg zou de hele wedstrijd strijden en kwam vlak na de openingstreffer bijna op 1-1, ware het niet dat Manuel Neuer uitstekend redde op een poging van Patrick Wimmer. Gnabry liet vlak voor rust tot tweemaal toe om de voorsprong van Bayern uit te breiden.

Bundesliga Holstein Kiel HSK 2024-08-31T13:30:00.000Z 15:30 Wolfsburg WOB

Bundesliga Bayern Munchen FCB 2024-09-01T15:30:00.000Z 17:30 Freiburg SCF

Die gemiste kansen kwamen der Rekordmeister duur te staan. Nog geen minuut na rust beging Boey in zijn eigen zestien een overtreding op Tiago Tomás. Die Wölfe kregen een strafschop en Majer stuurde Neuer de verkeerde hoek in: 1-1. De Kroaat toonde zich een plaag voor Bayern, dat desondanks opgelucht ademhaalde dat de volgende inzet van de Wolfsburg-aanvaller op de paal belandde.

Vijf minuten later was het alsnog raak voor Wolfsburg. Wimmer zette Min-jae Kim onder de druk en deed dat succesvol. Wimmer legde af op Majer, die voor zijn tweede treffer van de middag tekende: 2-1. Bayern schoot wakker en had de pech dat Grabara zich een uitstekende doelman toonde, door een schot van Musiala tegen de lat te duwen.

Halverwege de tweede held werd Jakub Kaminski de schlemiel. Een voorzet van Kimmich belandde bij de tweede paal bij Kane, die richting doel kopte. Kaminski stond in de baan van het schot en zag de bal tot zijn ongeloof over zijn achterlijn rollen. Invaller Thomas Müller schoot voor de zekerheid nog binnen, maar de bal was de doellijn dus al gepasseerd.

Kane kreeg vlak na de gelijkmaker een uitgelezen mogelijkheid om Bayern op voorsprong te zetten. De Engelsman draaide weg bij Kaminski, maar laatstgenoemde wist een treffer met een uiterste ingreep alsnog te voorkomen. De vreugde was van korte duur. Vlak voor tijd gaf Kane mee aan Gnabry, die via de binnenkant van de paal binnenschoot: 2-3.