Bayern München scoort pas in minuut 94 en komt heel goed weg tegen dapper Celtic

Bayern München heeft zich dinsdag verzekerd van een tweeluik in de achtste finale van de Champions League. De Duitse grootmacht had in de eigen Allianz Arena genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen Celtic, na de 1-2 overwinning in Schotland van vorige week. De gelijkmaker van de thuisclub viel ver in blessuretijd. Bayern treft in de volgende ronde Atlético Madrid of Bayer Leverkusen. De loting voor de achtste finale is vrijdag.

Celtic toonde lef in de beginfase en had pech toen Callum McGregor na zes minuten net naast schoot. Bij Bayern kwam het gevaar voornamelijk van de bedrijvige Jamal Musiala en aanvalsleider Harry Kane, die kort voor rust de lat teisterde. De Engelsman bleef in de rust achter in de kleedkamer van der Rekordmeister, met Kingsley Coman als zijn vervanger.

Bayern wilde kort na rust alle spanning wegnemen en was daar dichtbij via inzetten van Leon Goretzka en Michael Olise. Het dappere Celtic hield echter stand en wist na ruim een uur spelen in München zelfs op voorsprong te komen.

De Duitse rechtsbuiten Nicolas Kühn, met een verleden bij Bayern, was de defensie van de thuisclub bij een counter van Celtic te vlug af en liet vervolgens Manuel Neuer kansloos met een schuiver in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Trainer Vincent Kompany greep direct in en bracht Leroy Sané en Alphonso Davies binnen de lijnen bij Bayern. Raphaël Guerreiro en Serge Gnabry bliezen de aftocht. Kasper Schmeichel hield Celtic kort daarna op de been met een redding op een inzet van Coman. Bayern was er alles aan gelegen om snel de gelijkmaker op het scorebord te laten verschijnen.

De slotfase was spannend voor beide doelen. Neuer hield de koppende Daizen Maeda van scoren af en Goretzka en Sané kopten en schoten rakelings naast. Bayern wilde ten koste van alles voorkomen dat een verlenging noodzakelijk zou worden, terwijl Celtic loerde op de ruimte achter de defensie van de ploeg van Kompany. Ondertussen tikte de tijd weg in de Allianz Arena.

Bayern bleef het proberen en het was invaller Davies die ver in blessuretijd de bevrijdende 1-1 binnenschoot uit een rebound, tot grote opluchting van alles en iedereen bij Bayern. De Bundesliga-koploper treft in de volgende ronde Atlético of Leverkusen. Vrijdag wordt alles definitief bekend bij de loting voor de achtste finale.