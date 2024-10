Bayer Leverkusen-verdediger Jonathan Tah heeft over interesse niet te klagen. La Gazzetta dello Sport meldt dat Juventus en Inter geïnteresseerd zijn in de Duitser, die al langere tijd in verband wordt gebracht met Bayern München.

Tah is aanstaande zomer transfervrij en heeft meermaals aangegeven zijn contract bij Leverkusen niet te willen verlengen. De 28-jarige centrumverdediger leek afgelopen zomer hard op weg naar Bayern, maar daar kwam het niet van door een ruzie tussen Leverkusen-directeur Fernando Carro en zijn Bayern-collega Max Eberl.

Volgens Kicker zei Carro deze zomer op een supportersbijeenkomst: “Ik heb niets, maar dan ook helemaal niets met Eberl. Ik zal ook niet met hem onderhandelen.” Hij deed die uitspraak nadat de interesse van Tah in Bayern ter sprake kwam. Bayern was daar niet van gediend, en uiteindelijk bood Carro zijn excuses aan.

Aanstaande zomer kan Tah alsnog naar Bayern, maar daar hopen Juventus en Inter een stokje voor te steken. Juve is op zoek naar versterking voor de achterhoede, doordat Bremer onlangs in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig een zware knieblessure opliep en de rest van het seizoen moet toekijken.

Juventus hoopt zodoende in de winterstop al toe te slaan, en zal dan een relatief bescheiden transfersom moeten overmaken om het kortlopende contract af te kopen. Wel zou Juventus volgens La Gazzetta dello Sport een speler moeten verkopen voordat het kan denken aan de komst van Tah, die bovendien genoegen zou moeten nemen met een salaris van vier à vijf miljoen euro per jaar.

Naast Tah denkt Juventus ook aan de komst van Milan Skriniar, die in zijn tijd bij Inter uitgroeide tot een van de sterspelers van de Serie A. De 29-jarige Slowaak zou op huurbasis over moeten komen van Paris Saint-Germain, waar hij met grote regelmaat bankzitter is. PSG-trainer Luis Enrique kiest in het hart van de verdediging doorgaans voor Marquinhos en Willian Pacho.

Inter hoopt ondertussen aan zijn transfervrije en dus zomerse komst. Bij de Milanese topclub hebben centrumverdedigers Stefan de Vrij en Francesco Acerbi een aflopend contract en het is nog onzeker of zij volgend jaar voor de club actief zijn.