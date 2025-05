Bayern München is dringend op zoek naar defensieve versterkingen door het naderende vertrek van Eric Dier naar AS Monaco. Een voormalig PSV-target is op de radar verschenen van trainer Vincent Kompany.

Dier gaat in Monaco een contract tekenen tot de zomer van 2027, met de optie op nog een jaar. Daardoor komt er na anderhalf jaar een einde aan zijn verblijf bij Bayern.

De Duitsers namen hem begin 2024 op huurbasis over van Tottenham Hotspur. In de zomer maakte hij definitief de overstap. Dier, die 49 interlands voor Engeland achter zijn naam heeft staan, was niet verzekerd van een basisplaats onder Kompany.

Jonathan Tah is één van de namen die op de shortlist staat. De centrale verdediger is komende zomer transfervrij en wil zijn aflopende verbintenis niet verlengen. Tah zou ook concrete belangstelling hebben van FC Barcelona en op de radar staan bij meerdere clubs uit het buitenland.

Dean Huijsen wordt door de clubleiding van de Duitse topclub gezien als een alternatief. De Spaans international staat er bij verschillende clubs goed op en lijkt komende zomer een transfer te gaan maken. Bayern zou wel eerst afscheid moeten nemen van spelers voordat het de afkoopsom van de Spanjaard kan betalen.

Een nieuwe naam die in de Duitse media genoemd wordt is Ko Itakura. De Japanner die afgelopen zomer nog op de radar van PSV stond staat er goed op in Duitsland. Volgens BILD staat Itakura naast Bayern in de belangstelling van Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt.

Itakura heeft bij Borussia Mönchengladbach nog een contract tot 2026, maar wil niet verlengen. De Japans international hoopt komende zomer een transfer te maken en wordt door Bayern gezien als een betaalbare optie.