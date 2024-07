Bayern bereikt akkoord over transfer Mazraoui, maar het is níét Man United

Bayern München heeft een akkoord bereikt met West Ham United over de transfer van Noussair Mazraoui, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. Met de transfer is, inclusief bonussen, een slordige 20 miljoen euro gemoeid.

West Ham United betaalt een vaste som van 15,5 miljoen euro, een bedrag dat met 4 miljoen euro kan oplopen door eventuele bonussen. Ook heeft West Ham al een principeakkoord met Mazraoui.

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak, benadrukt Plettenberg. Enkele belangrijke details dienen nog te moeten worden afgerond. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt door alle betrokken partijen.

Ook Manchester United is nog altijd in de race om de handtekening van Mazraoui. Erik ten Hag ziet een hereniging met zijn voormalige pupil wel zitten, maar moet dus toezien hoe West Ham de race leidt.

Mazraoui beschikt bij Bayern over een contract tot medio 2028. In 2022 tekende hij transfervrij in Zuid-Duitsland, nadat de in Leiderdorp geboren verdediger Ajax achter zich liet.

Sindsdien speelde hij 55 wedstrijden voor de Duitse topclub. Onomstreden was hij echter nooit, en klaarblijkelijk zal hij dat ook niet worden onder de nieuwe keuzeheer, Vincent Kompany.

Bij West Ham United komt Mazraoui twee oud-ploeggenoten tegen. Edson Álvarez en Mohammed Kudus maakten vorig jaar zomer rechtstreeks de overstap van Ajax naar de Londense club.

