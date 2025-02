Bayer Leverkusen lijdt tegen VfL Wolfsburg duur puntenverlies in Duitse titelstrijd

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag duur puntenverlies geleden in de Duitse titelstrijd, door een 0-0 gelijkspel bij VfL Wolfsburg. Doordat Bayern München vrijdagavond wel won (3-0 tegen Werder Bremen), is het gat tussen de koploper en nummer twee Leverkusen nu gegroeid naar liefst acht punten. Wolfsburg klimt door het gelijkspel naar de zevende plek in de Bundesliga.

Leverkusen, met Jeremie Frimpong op de bank, leek al na zes minuten op achterstand te komen. Konstantinos Koulierakis kopte een vrije trap van Mattias Svanberg in de kruising, maar de treffer werd afgekeurd omdat de Griek buitenspel bleek te staan.

Vlak daarna was het ook Leverkusen dat gevaarlijk werd. Na een corner kopte Piero Hincapié de bal voor het doel, waar Nordi Mukiele de 0-1 binnen moest koppen. De verdediger kreeg de bal echter niet omlaag: over.

Wolfsburg nam daarna het heft in handen. Patrick Wimmer schoot net naast, Maximilian Arnold kopte de bal in de handen van doelman Lukás Hrádecký en ook Tiago Tomás trof de Finse doelman in twee instanties. Aan de andere kant van het veld schoot Granit Xhaka vlak voor rust net over.

Leverkusen kwam na de rust prima uit de kleedkamer. Het werd gevaarlijk via Nathan Tella (eenvoudige redding Marius Müller), Xhaka (schot over) en Victor Boniface (geblokt schot), maar scoren deden zij niet.

Na een uur spelen besloot Xabi Alonso om Florian Wirtz en Frimpong in de ploeg te brengen. De twee invallers zagen hoe Wolfsburg een kwartier voor tijd bijna op voorsprong kwam, toen Kilian Fischer de lat raakte.

Vlak daarna werd scheidsrechter Sascha Stegemann door de VAR naar het scherm geroepen, vanwege een mogelijke overtreding van Jonas Wind op Wirtz. De arbiter besloot echter om de penalty aan Leverkusen niet toe te kennen. Via Frimpong en Wirtz, die allebei naast schoten, werd Leverkusen daarna nog twee keer gevaarlijk. Uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.