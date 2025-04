Bayer Leverkusen faalt in eigen huis en lijkt titelprolongatie te kunnen vergeten

Bayer Leverkusen lijkt zijn titelkansen definitief te hebben verspeeld. Thuis tegen Union Berlin kreeg met name Oranje-international Jeremie Frimpong kansen, maar gescoord werd er niet: 0-0. Als koploper Bayern München zaterdagavond der Klassiker wint van Borussia Dortmund, wordt regerend landskampioen Leverkusen op acht punten gezet.

Leverkusen begon overtuigend in zijn eigen BayArena. Frimpong loste al binnen een paar minuten een gevaarlijk schot, dat in het zijnet belandde. En ook Patrik Schick, die het binnen een minuut met een kopbal en een knal probeerde, kwam niet tot scoren.

Union kwam beter in de wedstrijd, al wist het, buiten een poging van Leopold Querfeld, aanvallend weinig te bewerkstelligen. Verdedigend stond het beter, al konden de hoofdstedelingen niet al het gevaar pareren.

Zo haalde goalie Fredrik Rønnow opgelucht adem toen Schick naast schoot en Frimpong na een misverstand met Nathan Tella zijn poging naast zag gaan. Na rust werd de immer actieve Frimpong opnieuw gevaarlijk, maar ook na de theepauze kwam Rønnow als winnaar uit de strijd.

Union had zelfs op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Benedict Hollerbach zijn grote kans verprutste met een mislukte lob. Nadat nog een knal van Frimpong vlak voor tijd niet tegen de touwen eindigde – Rønnow redde in de korte hoek – was puntenverlies onvermijdelijk: 0-0.