Basisspeler van WK 2022 gevraagd naar terugkeer in Oranje: 'Ja, als materiaalman misschien'

Andries Noppert keepte dit weekend een uitstekende wedstrijd voor sc Heerenveen. De in Joure geboren doelman is bevrijd van het bewind van Robin van Persie en straalt na de zege op AZ. Eindelijk weer.

Het waren voor de ruim twee meter lange sluitpost namelijk bepaald geen leuke maanden. Hij verloor onder Van Persie, die onlangs de stap maakte naar Feyenoord, zijn basisplek aan Mickey van der Hart en botste regelmatig én openlijk met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Onder interim-trainer Henk Brugge is bij Noppert de lach weer terug. Mede door een blessure van Van der Hart verdedigde Noppert eindelijk weer eens het Friese doel. De vorige keer dat hij dat deed, liep het minder goed af.

Toen, bij het Friese bekerdrama tegen Quick Boys, werd Noppert tijdens de wedstrijd in het veld gebracht. Een tactische wissel van Van Persie die helemaal verkeerd uitpakte. De amateurs versloegen Heerenveen na een verlenging met 3-2, waarbij Noppert een vervelende hoofdrol speelde.

Tegen AZ keepte hij echter weer als vanouds. Met een paar hele puike reddingen op pogingen van met name Troy Parrott werd hij terecht uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Het is gewoon fijn voor mij dat er een nieuwe trainer komt", wordt hij na afloop geciteerd door De Telegraaf.

"Een trainer die mij een stukje vertrouwen geeft, waardoor ik een nieuwe kans krijg om mezelf te bewijzen. Dan helpt zo’n wedstrijd als vandaag zeker mee, want ik zal het hoe dan ook moeten laten zien", is hij heel zelfbewust.

Noppert werd geraakt door de bevlogenheid waarmee de interim-staf, onder leiding van Brugge, de wedstrijdvoorbereiding tacklede. "Ik ben heel blij hoe het nu staat. Helaas hebben de trainers niet de juiste papieren. Al hoop ik wel dat het stafje dat we nu hebben mooi intact blijft. Ze brengen met elkaar zeker iets teweeg in de groep."

"Ze zijn enthousiast, aanwezig, ze proberen iedereen er bij te betrekken. Dat geeft ons vertrouwen en dat hebben we nodig. Ik hou van die benadering, ik word er oprecht vrolijk van." Al plagerig wordt er gevraagd naar een terugkeer in Oranje, waar hij op het WK van 2022 de eerste keeper was.

Hij begrijpt de ironie. "Ja, als materiaalman zeker!", reageert hij met gevoel voor humor. "Nee joh, ben je gek? Eén wedstrijd goed spelen… Je hebt Quick Boys toch ook gezien? Laat ik die wedstrijd zelf maar even oprakelen. Om bij Heerenveen weer onder de lat te mogen staan zal ik continu moeten presteren. Met vertrouwen en een beetje geluk kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Maar het is ook wel eens fijn als het een keertje meezit.”