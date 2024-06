Basisspeler van Oranje op het afgelopen WK staat nu als supporter in Hamburg

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Andries Noppert, die zondag in Hamburg aanwezig was bij het duel van Oranje.

Dat dingen snel kunnen veranderen in de voetballerij weet Andries Noppert als geen ander. De goalie van sc Heerenveen stond tijdens het WK in Qatar nog als eerste doelman tussen de palen bij Oranje. In Duitsland is hij er niet bij. Althans, als keeper.

Om zijn voormalig ploeggenoten toch een hart onder de riem te steken reisde Noppert zondag af naar Hamburg, waar Oranje de eerste groepswedstrijd op het EK afwerkte tegen Polen (2-1).

Op Instagram deelt Noppert een foto met mede Oranje-fans. Naar schatting waren er zo'n 60.000 Nederlanders aanwezig in Hamburg om het Nederlands elftal te steunen.

