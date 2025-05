Basisspeler PSV bevindt zich in vergaande gesprekken met club uit Mexico

Het heeft er alle schijn van dat Richard Ledezma PSV deze zomer gaat verlaten, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De rechtervleugelverdediger beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en is die niet van plan te verlengen. Hij heeft namelijk oren naar een avontuur in Mexico.

Ledezma heeft dit seizoen in het grootste gedeelte van de wedstrijden een basisplaats onder Peter Bosz. Dat heeft ook te maken met de eerdere langdurige blessure van Sergiño Dest en de tegenvallende prestaties van Rick Karsdorp. Volgend seizoen zal er ongetwijfeld een versterking komen op zijn positie.

Daarom heeft Ledezma een nieuw aanbod van PSV naast zich neergelegd. Hij heeft zijn pijlen gericht op een transfervrije overstap naar Chivas Guadalajara, waarmee hij in ‘vergaande gesprekken’ is.

Chivas is niet de enige club met belangstelling voor Ledezma. Elfrink weet dat ook Club América geïnteresseerd was. Zij wilden zich in de winter al versterken met de 24-jarige Amerikaan, maar toen besloot PSV hem nog te behouden.

Zo komt er een einde aan een zes jaar lange tijd van Ledezma bij PSV. Destijds kwam hij over vanuit de Verenigde Staten, waar hij later nog een keer op huurbasis speelde bij New York City FC. Bij Chivas gaat hij zich herenigen met Érick Gutiérrez.

Ledezma wordt daarmee de vijfde speler die deze zomer gaat vertrekken uit het Philips Stadion. Ook voor Walter Benítez, Tyrell Malacia, Rick Karsdorp en Olivier Boscagli zit het avontuur in Eindhoven er normaal gesproken op.

In zijn laatste weken bij PSV heeft Ledezma nog alles om voor te spelen. Momenteel heeft hij de tweede plaats in handen, maar bij een volgende misstap van Ajax is ook het kampioenschap nog haalbaar.