'Basisspeler FC Barcelona komt 4 keer te laat: schreeuwende Hansi Flick gooit deur dicht in zijn gezicht'

Hansi Flick straalt voornamelijk rust en vriendelijkheid uit langs de lijn bij FC Barcelona, maar de Duitser kan ook nogal eens stevig uit zijn slof schieten, zo blijkt uit een bericht van Mundo Deportivo. Sommige spelers hebben al meerdere keren te maken gekregen met de strenge aanpak van Flick.

De zestigjarige Flick kwam deze zomer binnen bij FC Barcelona, als opvolger van de inmiddels clubloze Xavi. In de Catalaanse hoofdstad doet hij het tot dusver uitstekend. Hij plaatste zich vrij gemakkelijk voor de kwartfinales van de Champions League en gaat aan kop in LaLiga.

Waar Flick zijn spelers veel omhelst bij bijvoorbeeld wissels, kan hij ook uiterst streng zijn, zo weet MD. “Hij straft te laat komen af, heeft een hekel aan smoesjes en onderhoudt relaties met zijn personeel door middel van lunches, diners en cadeaus”, zo beschrijft het Spaanse medium zijn werkwijze.

Eén speler die het al meerdere keren zwaar te verduren kreeg, is Jules Koundé. De Fransman presteerde het om een keer te laat te komen voor een training en zelfs drie keer bij een wedstrijdbespreking. Bij die laatste keer was de maat vol voor Flick.

“De coach wachtte hem op bij de deur van de kamer, met de rest van het team binnen, en toen de Fransman binnenkwam, sloeg Flick de deur zo hard dicht dat deze bijna openbrak. Daarbij schreeuwde hij naar Jules, die in de stromende regen stond te wachten.”

Koundé was overigens niet de enige speler die te laat kwam. Ook Iñaki Peña was niet op tijd aanwezig op een wedstrijddag. Hij kreeg daarna ‘het heftigste gesprek’ ooit voorgeschoteld. Ook werd hij bestraft met een geldboete.

Verder wordt Flick omschreven als iemand die heel betrokken is bij zijn eigen spelers. Ook is hij gul met erkenningen en prijzen, nodigt hij personeel meermaals uit voor een lunch en gaf hij meerdere collega’s uitgebreide cadeaus tijdens Kerstmis. Ook spreekt Flick inmiddels Spaans, al uit hij dat nog niet in de media.