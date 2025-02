Basiskracht PSV mag niet spelen tegen Feyenoord wegens ‘protocol’

Peter Bosz heeft een medische update gegeven van zijn selectie in aanloop naar het TOTO KNVB Beker-duel met Feyenoord van komende woensdag. De trainer van PSV kan niet beschikken over zeker zes spelers, terwijl aanstaande aanwinst Tyrell Malacia nog niet speelgerechtigd zal zijn.

In de kwartfinale van het bekertoernooi moet Bosz flink gaan puzzelen. Ricardo Pepi en Malik Tillman zijn mogelijk tot het einde van het seizoen niet meer inzetbaar, terwijl Olivier Boscagli een aantal weken uit de roulatie is.

Sergiño Dest is op de weg terug, maar hij kan nog altijd geen wedstrijden spelen. Daarnaast is Armando Obispo geschorst en ontbreekt ook Richard Ledezma, die de afgelopen weken meestal kon rekenen op een basisplek. Laatstgenoemde heeft hoofdklachten overgehouden aan het duel met NEC Nijmegen (3-3) en wordt wegens het protocol omtrent hoofdblessures aan de kant gehouden.

“Noa Lang is erbij. Richard Ledezma daarentegen niet. Hij heeft een behoorlijke tik op zijn achterhoofd gekregen in de wedstrijd tegen NEC”, benadrukt Bosz tijdens het persmoment daags voor de wedstrijd tegen Feyenoord.

Malacia is onderweg naar PSV en het akkoord ligt op tafel, alleen kunnen de Eindhovenaren nog niet over de linksback beschikken voor de bekerkraker. Dat heeft volgens Voetbal International te maken met ‘vertraging in de Engelse papierwinkel’, waardoor hij niet op tijd is ingeschreven.

Bosz gaat verder in op de kansen voor PSV tegen de Rotterdammers, die in december al met 3-0 verslagen werden in het Philips Stadion. “Het is een bekerwedstrijd; een echte alles-of-niets-pot. Ik ben blij dat we thuisspelen met ons publiek erbij. Dat is een voordeel voor ons.”

“Het is absoluut zo dat wij ons niveau niet gehaald hebben hier en daar en dat geldt voor Feyenoord ook. Maar het blijven twee topclubs in een alles of niets wedstrijd. Als wij onze dingen goed doen, vind ik dat we van Feyenoord moeten winnen”, besluit Bosz.