Barcelona-speler verbijsterd over lengte schorsing Vinícius Júnior: 'We moeten niet stil blijven'

Iñigo Martínez snapt niets van het feit dat Real Madrid-ster Vinícius Júnior 'slechts' twee wedstrijden schorsing heeft gekregen na zijn rode kaart tegen Valencia. De verdediger van FC Barcelona is van mening dat de Braziliaan langer geschorst had moeten worden en spreekt zich fel uit over de in zijn ogen 'oneerlijke zaken'.

Martínez stond de pers te woord in Jeddah, waar Barcelona het woensdagavond opnam tegen Athletic Club in het kader van de Supercopa. Na de 0-2 zege van de Catalanen stond Martínez de pers te woord en werd hij gevraagd naar de lengte van de schorsing van Vinícius.

"Dit lijkt me niet juist. Vier jaar geleden kreeg ik een schorsing van vier wedstrijden, voor iets wat veel minder was (dan de rode kaart van Vinícius, red.)", foetert Martínez. "We moeten niet stil blijven over deze oneerlijke zaken. Maar dit zijn zaken die anderen beslissen en waar wij geen controle over hebben."

Vinícius kreeg in Valencia een rode kaart, nadat hij een duw uitdeelde aan doelman Stole Dimitrievski. De woedende Vinícius, die net als in voorgaande jaren slachtoffer was van (racistische) spreekkoren vanaf de tribunes in Mestalla, moest worden tegengehouden door onder meer Jude Bellingham.

Real Madrid heeft de schorsing geaccepteerd, maar kan in de Supercopa gewoon beschikken over de vleugelaanvaller. Als Real Madrid donderdag afrekent met RCD Mallorca, staat de Koninklijke, met Vinícius, aanstaande zondag tegenover Barcelona in de finale van de Supercopa.

In 2021 kreeg Martínez, toen nog speler van Real Sociedad, een schorsing van vier wedstrijden. De Spaanse voetbalbond oordeelde toen dat hij zich agressief gedroeg jegens Levante-speler Sergio León. León zat aan het gezicht van Martínez, waarna de verdediger reageerde met een klap in het gezicht van de Levante-speler.