Barcelona slachtoffer van fraude bij transfer Lewandowski; Nederlander mogelijk betrokken

FC Barcelona is het slachtoffer geworden van fraude rondom de transfer van Robert Lewandowski, zo meldt BILD. De Spaanse topclub kreeg een mail van een persoon die zich voordeed als de zaakwaarnemer van de Poolse spits. De fraudeur stuurde vervolgens bankgegevens door om een betaling van 1 miljoen euro te regelen. Nadat Barça het bedag had overgemaakt besloot de bank het account te bevriezen.

Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Barcelona. Met de transfer was een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid inclusief bonussen.

De Spanjaarden kregen een tijd later een mailtje binnen van iemand die zich voordeed als Pini Zahavi. De 82-jarige Zahavi is de zaakwaarnemer van onder andere Lewandowski. In het mailtje werd er gevraagd om de betaling van 1 miljoen euro, dat onderdeel was van de overstap van de Pool.

De vermeende Zahavi verstrekte alle benodigde bankgegevens en de naam van een vermeende advocaat: Michael Gerardus Hermanus Demon. Barcelona was overtuigd en stuurde het geld naar een rekening in Cyprus.

Barça besloot ondertussen een maand na de transfer navraag te doen bij Zahavi. Die verklaarde dat hij de advocaat niet kende en nooit om een betaling naar een rekening in Cyprus had gevraagd. De club bracht vervolgens de autoriteiten op de hoogte, maar die konden niets doen. De Spaanse club en de zaakwaarnemer hadden beide namelijk geen aangifte gedaan.

Alles leek voor de fraudeur volgens plan te gaan, tot de bank in Cyprus roet in het eten gooide. Uit onderzoek bleek namelijk dat de rekening pas in juli 2022 was aangemaakt en nog geen beweging vertoonde. De bank besloot daarom het account te bevriezen. De rekeninghouder probeerde vervolgens druk uit te oefenen op de bank en dreigde een klacht in te dienen bij de UEFA. Maar de bank hield stand en sloot de rekening in oktober 2022.

Barcelona kwam daarom met de schrik vrij en kreeg het geld weer terug. Michael Gerardus Hermanus Demon werd ondertussen opgespoord en gevonden. Hij bleek in geen enkel Europees land als advocaat ingeschreven te staan en te wonen in Arnhem.

Demon beweerde dat zijn documenten waren gestolen en mogelijk zijn gebruikt om een rekening te openen bij de Bank of Cyprus. Verdere uitleg wilde hij niet geven. Volgens de Bank of Cyprus is het echter onmogelijk om een rekening te openen met gestolen documenten.

Een woordvoerder benadrukt dat de authenticiteit van paspoorten en identificatiedocumenten wordt gecontroleerd en dat rekeningen pas worden geopend na een persoonlijk gesprek of een videoconferentie. Doordat er tot nu toe geen aangifte is gedaan, heeft er geen strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden voor de 51-jarige Nederlander.