Barcelona moet belangrijke basisspeler mogelijk maandenlang missen door blessure

Ronald Araújo moet onder het mes, zo heeft zijn club FC Barcelona maandag bevestigd. De verdediger viel in de kwartfinale op de Copa América tussen Uruguay en Brazilië (0-0, 4-2 na strafschoppen) geblesseerd uit met een hamstringblessure. Mogelijk ligt Araújo er meerdere maanden uit.

Araújo moest in de kwartfinale tegen Brazilië de strijd al na een half uur staken. De verdediger greep naar de hamstring en kon niet verder. Ruim een week later volgt dus de officiële bevestiging van de blessure.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat Ronald Araújo een peesblessure heeft in zijn rechterhamstring”, zo luidt de verklaring van Barcelona op de clubwebsite. De blessure heeft tot gevolg dat Araújo onder het mes moet.

“De komende dagen ondergaat hij een chirurgische ingreep door specialist Lasse Lempainen, onder toezicht van de medische staf van de club, in Turku, Finland.” Na de ingreep zal er wederom een medische update volgen, zo meldt Barcelona.

In de verklaring van Barcelona wordt niets gemeld over de duur van de afwezigheid van Araújo, maar verschillende Spaanse media verwachten door de ernst van de blessure dat het revalidatieproces meerdere maanden in beslag zal nemen.

Araujo is niet de eerste basisspeler van Barcelona met een blessure. Pedri liep namelijk op het EK met Spanje een blessure op aan zijn knie, waardoor hij het grootste deel van de knock-outfase miste.

Ook Frenkie de Jong is nog niet geheel fit. De middenvelder moest een streep zetten door het EK met Nederland vanwege een enkelblessure. Gavi miste vrijwel het gehele vorige seizoen door een ingescheurde kruisband.

