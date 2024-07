FC Barcelona lijkt twee grote namen uit te zwaaien, maar verwijdert berichtgeving

Het is 30 juni, de datum waarop veel spelerscontracten in de regel aflopen. Zo ook die van Marcos Alonso, João Félix en João Cancelo. Hun club FC Barcelona maakte zondag bekend niet met het drietal door te zullen gaan. Opvallend genoeg werd de berichtgeving over Félix en Cancelo later verwijderd.

Alleen Alonso was volledig eigendom van de Catalanen. Félix en Cancelo werden gehuurd van respectievelijk Atlético Madrid en Manchester City.

Hoewel Barça geen opties tot koop bedong, heerste in de media de overtuiging dat het zeker laatstgenoemde op definitieve basis wilde vastleggen. Dat lijkt nu toch niet het geval te zijn.

Cancelo was van het drietal het meest verzekerd van speeltijd afgelopen seizoen. De Portugese vleugelverdediger, die nu actief is op het EK, kwam tot 42 duels over alle competities, waarvan 38 als basisspeler.

Félix verzamelde twee duels meer dan zijn landgenoot, maar begon ook een stuk vaker op de bank. Uiteindelijk wist hij in de tijd die hij kreeg tien goals en zes assists te produceren voor zijn zogezegde 'droomclub'.

Alonso beleefde wat dat betreft een ongelukkiger seizoen. De Spaans international ontbrak het merendeel ervan met een rugblessure, en hield voor het overige vooral de bank warm. In totaal verzamelde hij acht duels over alle competities. Vorig seizoen – zijn eerste in dienst van Barça – speelde hij een belangrijkere rol met 37 duels, en behaalde hij direct de landstitel.

Zo lijkt het aannemelijk dat Barcelona in elk geval op zoek gaat naar een nieuwe vleugelverdediger voor komend seizoen. Naast Cancelo en Alonso zwaaide de club namelijk ook Sergiño Dest al definitief gedag. Zaterdag werd bekend dat PSV de Amerikaans-Nederlandse back ondanks zijn zware knieblessure overneemt van de Spanjaarden. Daarvoor hoeft de landskampioen geen afkoopsom te betalen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!