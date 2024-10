Ballon d'Or-kandidaat vergelijkt Real Madrid met Donald Trump: 'Respectloos tegenover anderen'

De Gouden Bal-verkiezing houdt de gemoederen nog altijd bezig. De zeer prestigieuze individuele prijs ging uiteindelijk naar Manchester City-middenvelder Rodri, tot onbegrip van alles en iedereen bij Real Madrid en mede-topkandidaat Vinícius Júnior. De Braziliaan werd vrij verrassend niet verkozen tot winnaar, waarop Real Madrid besloot niet af te reizen naar de prijsuitreiking in het Théâtre du Châtelet in Parijs.

Dat Real Madrid besloot de ceremonie in zijn geheel te boycotten, mocht vrij opvallend genoemd worden. De club viel namelijk wel in de prijzen. Zo werd Carlo Ancelotti benoemd tot Johan Cruijff Trainer van het Jaar en werd zijn Champions League-winnende ploeg verkozen tot beste mannenteam.

"De Ballon d'Or bestaat voor ons niet meer. Als de criteria Vinícius niet als winnaar aanwijzen, moeten dezelfde criteria Daniel Carvajal als winnaar aanwijzen", liet Real Madrid onder meer weten. De club stelde er sprake was van een 'gebrek aan respect' toen duidelijk werd dat Vinícius de prijs niet zou winnen.

In gesprek met journalist Gianluca Di Marzio blikt Mats Hummels terug op de gebeurtenissen rondom de Ballon d'Or-verkiezing. "Het gebruik van de woorden 'gebrek aan respect' wanneer de verkiezingen niet zijn gewonnen heeft een enigszins Trumpiaans tintje, en is helaas respectloos tegenover anderen", is Hummels duidelijk.

"Dat is het slechte. Er is geen twijfel dat iemand van Real het verdient. Maar er zijn ook andere buitengewone spelers die zo goed zijn. Het is zonde om ze niet te eren. Er zijn teams geweest die meer gestraft zijn in het internationale voetbal."

De centrumverdediger, die Borussia Dortmund afgelopen zomer inruilde voor AS Roma, was zelf ook één van de genomineerden om te worden verkozen tot beste voetballer op aarde. De routinier gidste Dortmund vorig seizoen naar de finale van de Champions League, waarin Real Madrid effectiever bleek (0-2).

Bij Roma kent Hummels nog geen gelukkige tijd. De routinier (35) maakte afgelopen weekend pas zijn debuut voor de kwakkelende Romeinen, die twaalfde staan. Op bezoek bij Fiorentina maakte Hummels zijn eerste minuten bij een 4-1 achterstand. Het werd uiteindelijk 5-1, door een eigen goal van Hummels. "Het kan alleen maar beter gaan", stelt Hummels, die laatste werd in de Ballon d'Or-verkiezing.

"Ik zei tegen mezelf: 'Wat is de beste manier om je carrière te beginnen bij zo'n grote club?' Een eigen doelpunt na vier minuten als je al 4-1 achter staat. Het is zó ironisch, dat ik het alleen maar met humor kan opvatten", aldus Hummels, die donderdagavond de kans krijgt zich te revancheren. Roma neemt het dan in eigen huis op tegen Torino.