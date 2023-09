Bakayoko andermaal gepasseerd bij PSV; El Ahmadi begrijpt besluit Bosz

Woensdag, 27 september 2023 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:38

PSV neemt het woensdagavond op tegen Go Ahead Eagles en gaat dat andermaal doen zonder Johan Bakayoko in de basisopstelling. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om de Belg te passeren ten faveure van zomeraankoop Hirving Lozano. De Mexicaan kreeg afgelopen weekend in Almere tegen City ook al de voorkeur boven Bakayoko. Bosz maakt zich echter geen zorgen om Bakayoko. "Hij komt echt nog genoeg aan spelen toe."

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop vraagt Bosz of de keuze voor Lozano een permanente is. "Nee, helemaal niet", antwoordt de oefenmeester. "Zeker niet. Johan heeft het bij ons ook gewoon heel goed gedaan. Ik wilde nu Lozano twee keer achter elkaar laten spelen. Steeds wat stappen maken en Johan heeft dit seizoen bij ons alles gespeeld. Die is topfit." Bischop vraagt Bosz vervolgens hoe Bakayoko omgaat met zijn reserverol. "Ik kan me voorstellen dat hij liever heeft dat hij speelt natuurlijk. Dat wil iedere speler. Maar hij komt echt nog genoeg aan spelen toe."

ESPN-analist Karim El Ahmadi snapt de reserverol van Bakayoko. "Ik vind Bakayoko ook een geweldenaar, maar ik vind Lozano echt wel iets extra's aan dit team toevoegen. Noa Lang is ook een speler aan de buitenkant die naar binnen komt, maar Lozano is wel één van de weinigen die direct is naar de goal. Dus ik vind hem echt anders dan de andere spelers. Hier zie je ook wat voorbeelden", vertelt El Ahmadi terwijl hij kijkt naar beelden van het duel met Almere. Lozano maakte in dat duel zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer. El Ahmadi stelt wel dat Lozano soms iets te veel voor eigen succes wil gaan. "Maar hij is echt een gevaarlijke speler die ook heel vaak voor de goal komt. Het is niet prettig voor Bakayoko, maar zoals de trainer zegt: er zijn veel wedstrijden, dus ze zullen echt nog allemaal aan de bak moeten."

Dinsdagavond werd nog bekend dat PSV het tot medio 2026 lopende contract van Bakayoko met minimaal één jaar wil verlengen. Het Eindhovens Dagblad schreef daarbij dat het doel is om de Belg, die zijn contract in februari nog verlengde, voor een stevige prijs te kunnen verkopen bij serieuze belangstelling. De Rode Duivel leek afgelopen zomer al te vertrekken nadat Brentford liefst 40 miljoen euro overhad om hem over te nemen van de Eindhovenaren. De hoofdrolspeler zelf zag die stap echter niet zitten. Doordat Bakayoko PSV besloot trouw te blijven, kan hij nu een opgewaardeerd contractaanbod tegemoetzien. Momenteel behoort hij nog niet tot de topverdieners bij de club.