AZ verprutst 1-3 voorsprong tegen NEC en verzuimt om naast Feyenoord te komen

AZ heeft zaterdag verzuimd om in punten gelijk te komen met nummer vier Feyenoord. De ploeg van Maarten Martens gaf een 1-3 voorsprong tegen NEC weg en moest genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Hierdoor staat AZ twee punten (47 om 45) achter Feyenoord, dat zondag het gat vergroot bij winst op Go Ahead Eagles.

De Alkmaarders kenden een droomstart in De Goffert. Ibrahim Sadiq schoot raak in de rechterbenedenhoek, nadat Wouter Goes een hoekschop voor het Nijmeegse doel had geslingerd. De vreugde aan de kant van AZ bleek echter van korte duur te zijn.

Lefteris Lyratzis gaf voor en Vito van Crooij kopte de 1-1 tegen de touwen. Het was echter AZ dat met een voorsprong richting de kleedkamer verdween halverwege. Na een snelle counter gaf Troy Parrott de bal mee aan Ernest Poku, die van dichtbij trefzeker was voor de bezoekende ploeg.

AZ sloeg in de openingsminuut na rust opnieuw keihard toe. Ditmaal was Poku de aangever en Parrott de afmaker. Kort nadien was Denso Kasius hard op weg naar de 1-4, maar in kansrijke positie gleed de verdediger weg en volgde een blok van Philippe Sandler. AZ leek een comfortabele avond te hebben in Nijmegen, maar daar kwam snel verandering in.

Kento Shiogai kopte raak in de korte hoek na een puntgave voorzet van Thomas Ouwejan en Van Crooij krulde enkele minuten later van buiten de zestien en op fraaie wijze zijn tweede van de avond in de verre hoek: 3-3. De gelijkmaker zorgde voor nieuwe geloof en vertrouwen bij spelers en supporters van NEC.

Voor AZ was het zaak om zich te herpakken na de dramatische acht minuten waarin de 1-3 voorsprong werd weggegeven. Inmiddels stonden Kees Smit en Mexx Meerdink in het veld, als vervangers van Sadiq en Kristijan Belic.

NEC had pech toen Shiogai bewaker Goes in de luren legde en daarna keihard op de paal schoot. Het zorgde voor een zeer levendige slotfase in De Goffert, met AZ dat uit zijn schulp kroop en ook vol voor de winst ging. Ondanks de boeiende laatste tien minuten kwam er geen winnaar meer in Nijmegen, ondanks de knal op de paal van Meerdink in de allerlaatste seconde.