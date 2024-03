AZ-spits Pavlidis kan carrière mogelijk vervolgen bij top 3-club Bundesliga

Vangelis Pavlidis kan zijn carrière mogelijk vervolgen in de Bundesliga. VfB Stuttgart houdt de Griekse spits van AZ volgens Kicker goed in de gaten. Stuttgart staat momenteel knap derde in de Duitse competitie, waardoor Champions League-voetbal volgend seizoen lonkt voor die Schwaben.

Op dit moment heeft Stuttgart twee uitstekende spitsen: Serhou Guirassy en Deniz Undav. Eerstgenoemde staat tweede op de topscorerslijst van de Bundesliga, met 21 goals. Undav scoorde dit Bundesliga-seizoen tot dusver ook al veertien keer.

Het is waarschijnlijk dat Guirassy na dit seizoen vertrekt bij Stuttgart. Hij heeft volgens Kicker een clausule in zijn contract: voor een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro mag hij de club verlaten.

Undav wordt dit seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar kan dankzij een koopoptie permanent worden overgenomen door de Duitsers. Toch wil Stuttgart voor de zekerheid verder kijken dan dat.

Daarom worden de namen van twee Griekse spitsen genoemd: Panathinaikos-speler Fotis Ioannidis en Pavlidis. Voor laatstgenoemde, die nog tot medio 2025 vastligt in het AFAS Stadion, zou AZ zo'n 15 miljoen euro verlangen.

Het is niet voor de eerste keer dat Pavlidis wordt gelinkt aan Stuttgart. Afgelopen zomer brachten die Schwaben volgens De Telegraaf zelfs een bod op de Griek uit, van dertien miljoen euro. Dat wezen de Alkmaarders echter af.

Het lijkt er hoe dan ook op dat Pavlidis bezig is aan zijn laatste seizoen bij AZ. Met 22 goals is hij momenteel gedeeld topscorer van de Eredivisie. Bovendien wist het Duitse BILD in februari te melden dat er nog een Bundesliga-club is die Pavlidis op het oog heeft: Borussia Mönchengladbach.

