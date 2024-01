AZ raakt basisklant mogelijk kwijt: clubs uit Duitsland en Italië geïnteresseerd

Riechedly Bazoer staat mogelijk voor een winters vertrek bij AZ. De centrale verdediger geniet concrete belangstelling van de Deense topclub Brøndby IF, weet Voetbal International. Naast de Denen hebben ook niet nader genoemde clubs uit Italië en Duitsland geïnformeerd naar Bazoer.

Bazoer staat nog tot medio 2025 onder contract in het AFAS Stadion en geldt als een vaste basisspeler. De 27-jarige Utrechter is van origine een middenvelder, maar onder de onlangs ontslagen Pascal Jansen werd hij in het hart van de verdediging geposteerd.

Een transfer is echter nog geen zekerheid. Bazoer is een gewaardeerde kracht in Alkmaar en de kans is dan ook groot dat de club hem niet zomaar laat gaan. Bazoer verscheen dit seizoen veertien maal aan de aftrap in een Eredivisie-duel. Daarnaast startte hij in ieder van de vijf Conference League-wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was.

Duitsland zou geen onbekend terrein zijn voor Bazoer, die tussen januari 2017 en de zomer van 2019 onder contract stond bij VfL Wolfsburg. Een groot succes werd het niet. Bazoer kwam tot 27 wedstrijden voor die Wölfe, die hem tussentijds ook verhuurden aan FC Porto en FC Utrecht.

In 2019 legde Vitesse anderhalf miljoen euro op tafel voor Bazoer, die in Arnhem uitgroeide tot dragende kracht. Drie jaar later vertrok Bazoer transfervrij naar AZ, waarvoor hij tot op heden 51 keer speelde.

Bij Brøndby zou Bazoer terechtkomen bij de huidige nummer twee van de Deense Superligaen. Trainer Jesper Sørensen heeft in zijn selectie een andere oude bekende uit de Eredivisie: Sean Klaiber.

De Surinaams international is onder Sørensen verzekerd van een basisplaats en maakte met name op 26 november indruk, toen hij in het uitduel met Lyngby BK (3-3) twee treffers voor zijn rekening nam.

