AZ Onder 19 stunt op Old Trafford tegen leeftijdsgenoten Manchester United

AZ Onder 19 is door naar de volgende ronde van de Youth League. De selectie van trainer Michael van Zijtveld wist dinsdagavond op Old Trafford knap stand te houden tegen de leeftijdsgenoten van Manchester United (0-0), na een eerdere thuiszege in Alkmaar (2-1).

De nieuwe Youth League kent verschillende fases. AZ, dat in 2023 het toernooi won, plaatste zich samen met negen andere teams via een alternatieve route, de ‘Domestic Champions Path’, voor de volgende ronde.

Daarvoor moest AZ dinsdag nog wel een resultaat boeken op Old Trafford. Met onder meer Jayden Addai in de basis creëerden de bezoekers zelfs de grootste kansen in Manchester. Gescoord werd er echter niet, waardoor AZ na negentig minuten mocht juichen.

Door de zege voegen de Alkmaarders zich in 2025 namelijk bij de laatste 32. Feyenoord en PSV, die deelnamen aan de reguliere groepsfase, zijn reeds uitgeschakeld in het prestigieuze jeugdtoernooi.