AZ neemt dankzij fantastisch doelpunt van Sadiq koppositie in Eredivisie over van PSV

AZ heeft vrijdagavond de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. De ploeg van Maarten Martens werd op bezoek bij PEC Zwolle bij de hand genomen door Ibrahim Sadiq. De rechtsbuiten, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak lijkt te beleven, maakte twee doelpunten: 1-2. De laatste goal van Sadiq was van grote schoonheid.

Al in de zesde minuut scoorde AZ uit een counter. Een steekbal van Sven Mijnans zette Ruben van Bommel vrij op de linkerflank. De breedtebal van laatstgenoemde kon simpel worden binnengeschoten door Sadiq: 0-1.

Knullig balverlies leidde er in de 26ste minuut toe dat AZ een volgende megakans kreeg. Parrott stormde vrijwel een-op-een af op doelman Jasper Schendelaar, die met zijn voet een knappe reflex in huis had.

AZ kwam direct daarna aan de overzijde goed weg, toen Penetra de bal uit een voorzet bijna in eigen doel gleed. Rome-Jayden Owusu-Oduro had echter een goede redding in huis.

In het laatste deel van de eerste helft waren de kansen voor AZ. Parrott tikte de bal uit een goede voorzet van David Møller Wolfe op de paal. Even later, in blessuretijd, raakte ook Sadiq uit een hele lastige hoek de paal.

Ook in de tweede helft viel een doelpunt van AZ in de zesde speelminuut. Møller Wolfe verstuurde precies op tijd een steekbal naar Sadiq, die zag dat Schendelaar iets te ver voor zijn doel stond. De rechtsbuiten van AZ tilde de bal van grote afstand schitterend over de keeper van PEC heen: 0-2.

PEC wist de spanning snel terug te brengen. In de 66ste minuut werd Dylan Vente vrijgezet door een steekpass van invaller Namli. Vente rondde het af door de bal tussen de benen van Owusu-Oduro te tikken.

AZ kwam in het restant nauwelijks meer in de problemen. De Alkmaarders dachten via een intikker van Mijnans in blessuretijd zelfs op 1-3 te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van invaller Mayckel Lahdo in de aanloop.

In de absolute slotseconden kreeg PEC tóch nog een grote kans op de gelijkmaker. Anselmo García Mac Nulty kopte een lange bal door tot bij Vente, die van dichtbij op de snel uitgekomen Owusu-Oduro stuitte. Zo kroop AZ door het oog van de naald.