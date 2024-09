AZ maakt opstelling bekend voor Europa League-duel met bijzondere mijlpaal

De opstelling van AZ voor het Europa League-duel met IF Elfsborg is bekend. Trainer Maarten Martens houdt vast aan de elf namen die hem een uitstekende seizoenstart hebben bezorgd. Het duel met Elfsborg, de 100ste Europese thuiswedstrijd voor de Alkmaarders, begint om 18:45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Rome-Jayden Owusu-Oduro verdedigt het doel van AZ. De goalie hoefde dit seizoen slechts twee treffers te incasseren. Dat heeft de jeugdinternational mede te danken aan de defensie voor zich.

Seiya Meikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe vormen net als in de voorbij weken de defensie van de Alkmaarders. Jordy Clasie en Peer Koopmeiners vormen het blok voor de viermansdefensie.

Sven Mijnans staat op 10, terwijl de aanval bestaat uit spits Troy Parrott en Ibrahim Sadiq (rechts) en Ruben van Bommel (links) op de vleugels staan.

“Het is geen must win, maar we willen wel goed starten”, blikte Martens dinsdag vooruit op de persconferentie. “Dat spreekt voor zich. In dit soort wedstrijden wil je laten zien dat je heel goed bent en dominant kan spelen. Dat willen we morgen ook gaan doen.”

“Ik verwacht een tegenstander die gedisciplineerd is, fysiek heel veel kwaliteiten heeft en een duidelijke visie heeft, zowel verdedigend als aanvallend. Daar zijn we heel erg op voorbereid. Daar gaan we ons niet gigantisch aan aanpassen, want we kijken vooral naar onszelf.”

AZ is uitstekend begonnen aan de Eredivisie. De Alkmaarders speelden gelijk tegen FC Groningen (0-0), maar wonnen verder alles. Martens is benieuwd waar zijn team staat tegen Europese tegenstanders. “Al ben je dat uiteindelijk iedere wedstrijd. Dat was ik ook ik Zwolle. Het is interessant om te zien, voor sommige jongens is dit ook nieuw. Vandaar ook dat ik benieuwd ben.”

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

Opstelling IF Elfsborg: Pettersson; Holmén, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem.