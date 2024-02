AZ laat Jens Odgaard na 71 wedstrijden en 14 goals vertrekken

Jens Odgaard verlaat AZ, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Alkmaarders verhuren de Deen aan Bologna, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen. Odgaard komt in Bologna onder meer Sam Beukema en Jesper Karlsson tegen.

Odgaard werd anderhalf jaar geleden door AZ overgenomen van Sassuolo en de teller van de Deense spits staat op 14 goals in 71 wedstrijden. De 24-jarige aanvaller speelde eerder in Nederland voor RKC Waalwijk en sc Heerenveen.

La Gazzetta dello Sport meldde afgelopen weekeinde al dat Odgaard op de radar van Bologna was verschenen. De Italianen dachten aan een huurconstructie waarbij Sydney van Hooijdonk in een ruildeal moest worden betrokken.

De Bredanaar opteerde echter voor een transfer naar Norwich City, waardoor die ruildeal nooit plaatsvond. Bologna bleef echter geïnteresseerd in Odgaard, die dit seizoen zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Mayckel Lahdo. Laatstgenoemde maakte als invaller indruk in de Conference League, waarna hij de plek van Odgaard definitief overnam.

Met de afgelopen zomer van BK Häcken overgekomen Ibrahim Sadiq had Odgaard bovendien nog een geduchte concurrent voor de rechtsbuitenpositie. Nu volgt dus het vertrek van Odgaard, die geen onbekende is in Italië.

De voormalig Deens jeugdinternational maakte op jonge leeftijd indruk bij Lyngby BK in zijn thuisland. Inter besloot Odgaard te kopen en verkocht hem een jaar later voor een kleine zes miljoen euro door aan Sassuolo. Na huurperiodes bij sc Heerenveen, FC Lugano, Pescara en RKC Waalwijk kocht AZ Odgaard in 2022 voor ongeveer 3,5 miljoen euro van Sassuolo.

Odgaard komt in Bologna de nodige bekenden tegen. Eerder verkocht AZ al Beukema en Karlsson aan de huidige nummer acht van de Serie A. Denso Kasius bewandelde juist de omgekeerde weg. Ook Joshua Zirkzee staat onder contract in Stadio Renato Dall'Ara.

