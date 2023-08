AZ is onaangenaam verrast door persbericht Ajax over opvolger Van der Sar

Woensdag, 2 augustus 2023 om 17:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:03

Ajax heeft AZ onaangenaam verrast met de plannen om Alex Kroes aan te stellen als nieuwe algemeen directeur. De beoogde opvolger van Edwin van der Sar was als laatst actief bij AZ als directeur Football Strategy en daar had hij een concurrentiebeding in zijn contract. Kroes heeft zijn verbintenis in Alkmaar verrassend genoeg opgezegd om CEO van Ajax te worden.

De datum waarop hij Kroes officieel benoemd kan worden hangt af van het non-concurrentiebeding van een jaar dat hij momenteel heeft bij AZ. Daarover vindt nog onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan dat maanden of een jaar duren, zo meldde Ajax al in een persbericht. Volgens de informatie van De Telegraaf en Voetbal International is AZ ‘verrast’ door de aankondiging van Ajax en de handelwijze van Kroes. De clubs gaan onderhandelen over een oplossing, zo klinkt het.

AZ laat weten 'met verrassing' kennis te hebben genomen van het voornemen van Ajax om Kroes te benoemen tot algemeen directeur. “Ondanks deze verrassing en het feit dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd (iets wat ook voor Ajax duidelijk is), wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient”, laat de club aan Voetbal International weten.

“Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd. Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden”, laat Kroes zelf via de officiële kanalen weten. “Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad.” Voordat Kroes aan de slag ging bij AZ, was hij grootaandeelhouder bij Go Ahead Eagles. Ook was hij mede-oprichter van makelaarskantoor SEG.