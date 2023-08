AZ hoort van UEFA of het dit seizoen opnieuw mag meedoen aan de Youth League

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 17:43 • Noel Korteweg

AZ mag dit jaar wederom meedoen aan de Youth League. De Alkmaarders wonnen het prestigieuze jeugdtoernooi afgelopen seizoen, maar het was lang onzeker of de club opnieuw mocht deelnemen omdat AZ Onder 18 geen kampioen werd en de hoofdmacht niet uitkomt in de Champions League.

De UEFA heeft dinsdag tegenover AZ bevestigd dat het hoogste jeugdelftal wederom mee mag doen. Dat komt door een speciale regeling, waarin de winnaar van de vorige editie een ticket krijgt dat is ‘overgebleven’. “De voorwaarde hiervoor is dat minstens één club in Europa met zijn Onder 18- of Onder 19-team landskampioen wordt en zich tegelijk met zijn hoofdmacht voor de Champions League plaatst. Dat laatste betekent automatisch ook deelname aan de Youth League”, legt AZ uit op de website.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder meer omdat Manchester City afgelopen seizoen de Premier League won en Real Madrid op de tweede plaats eindigde in LaLiga, is aan die voorwaarde voldaan. “Hiermee hebben beide ploegen een Champions League-ticket bemachtigd. Ook hun jeugdteams behaalden het benodigde succes. Zodoende stroomt AZ in bij het domestic champions path, waar het de afgelopen twee seizoenen ook begon.” Naast de Alkmaarders doen ook Feyenoord en PSV dit seizoen mee aan de Youth League.

AZ verraste vorig seizoen vriend en vijand door beslag te leggen op de Youth League. De Alkmaarders versloegen onder meer grootmachten FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0) voordat in de finale overtuigend werd afgerekend met Hajduk Split (5-0). Onder anderen Wouter Goes, Ernest Poku en Mexx Meerdink, die indruk maakten in de Youth League, zijn inmiddels overgeheveld naar de hoofdmacht van AZ.