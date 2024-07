AZ heeft met 8-voudig international Seiya Maikuma eerste aanwinst voor komend seizoen binnen

AZ heeft met Seiya Maikuma de eerste aanwinst van deze zomer definitief binnen. De 26-jarige rechtsback komt over van het Japanse Cerezo Osaka, en tekent een contract tot medio 2028 in het AFAS Stadion. Met de komst van Maikuma lijkt AZ zich alvast voor te bereiden op een vertrek van Yukinari Sugawara.

Op de clubwebsite van AZ reageert Maikuma op zijn overstap. "Ik heb erg veel zin om voor de fans in dit stadion te mogen spelen. Ik heb veel geleerd bij mijn vorige club en heb me daar goed kunnen doorontwikkelen. En ik kreeg zelfs de kans om voor het Japanse elftal uit te komen”, aldus Maikuma, die ook nog even ingaat op zijn landgenoot Sugawara. "Hij stuurde mij een berichtje toen ik in Japan was. Ik hoop hem hier snel te zien in Nederland."

Ook Max Huiberts, de directeur voetbalzaken van de Alkmaarders, is blij met de komst van Maikuma. “Hij was beschikbaar als concurrent voor de positie van rechtervleugelverdediger. Met de verwachting dat Yukinari Sugawara waarschijnlijk een stap gaat maken, was het goed om daar alvast op in te spelen." Sugawara ligt nog een jaar vast bij AZ, maar maakt deze zomer zeer waarschijnlijk een transfer.

"Ik denk dat Mike zeker ook veel gelijkenissen heeft met Yuki”, gaat Huiberts verder. “Hij is aanvallend ingesteld. Comfortabel aan de bal. Misschien zelfs in het verdedigende deel nog iets volwassener. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Denso Kasius. Die hebben we vorig jaar ook naar AZ gehaald en die heeft ook veel kwaliteit, dus dat wordt een interessante strijd."

De rechtsbenige Maikuma, die 1,79 meter lang is, speelde sinds begin 2022 bij Cerezo Osaka. Die club staat momenteel op de zesde plek in de J1 League, het hoogste niveau van Japan.

Cerezo Osaka speelde dit seizoen tot dusver 23 wedstrijden. In 17 daarvan kwam Maikuma in actie, waarvan 16 als basisspeler. Tijdens 7 wedstrijden droeg hij bovendien de aanvoerdersband.

Maikuma, die nog tot medio 2026 vastlag in Osaka, maakte in september afgelopen jaar bovendien zijn debuut voor Japan. Inmiddels staat de teller voor de verdediger op acht interlands.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!