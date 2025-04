AZ is in onderhandeling met C.D. Guadalajara om Mateo Chávez in te lijven, zo meldt ESPN. De Alkmaarders melden zich opnieuw voor de Mexicaanse linksback. In de winter deed AZ al een poging om tot een akkoord te komen.

De twintigjarige verdediger kwam in 2024 over van Tapatío. Sindsdien speelde hij 36 wedstrijden voor Guadalajara. In de Clausura van 2025 greep Chávez zijn kans en veroverde hij een basisplaats in de slotfase van de Liga MX.

In de Clausura speelde het AZ-target dertien wedstrijden en kwam hij tot meer dan 1.000 minuten. Tegen León en Club Tijuana leverde hij twee assists. Zondag speelde Chávez de volledige derby tegen Atlas (1-1). De Mexicaan speelde mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Chavis en verliet het veld in tranen.

Door het gelijkspel grijpt Guadalajara naast de play-offs van de Liga MX. De club blijft steken op de elfde plek, wat onvoldoende is voor kwalificatie voor de Liguilla. De top zes plaatst zich direct voor de kwartfinale, terwijl de nummers zeven tot en met tien een tussenronde spelen. De uiteindelijk winnaar van deze play-offs is de kampioen van de Clausura.

De Mexicaanse competitie is opgedeeld in de Apertura (september tot december) en de Clausura (januari tot mei). De twee kampioenen nemen het tegen elkaar op in de Campéon de Campeones-finale, waaruit één landelijke kampioen komt.

De naam Chávez is geen onbekende naam bij Guadalajara. De linksback is de zoon van Paulo César Chávez, die tussen 1993 en 2000 uitkwam voor de club. Hij speelde 119 wedstrijden en scoorde hij 27 keer.

Met de komst van Chávez haalt AZ een stand-in voor David Møller Wolfe in huis. Volgens Mexicaanse media betalen de Alkmaarders ongeveer twee miljoen euro voor de linksback. Het lijkt slechts een kwestie van tijd, voordat hij gepresenteerd kan worden.