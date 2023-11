AZ dapper strijdend ten onder in Engeland; overwintering hels karwei

Donderdag, 9 november 2023 om 22:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:37

AZ heeft donderdag een zeer pijnlijke nederlaag moeten slikken in de Conference League. Nadat de Alkmaarders nog voor kwamen bij Aston Villa, dolven ze uiteindelijk toch nog het onderspit: 2-1. Vangelis Pavlidis maakte de enige treffer voor de ploeg van Pascal Jansen. AZ blijft zo laatste in Groep E, waardoor overwintering nog een hels karwei wordt.

Twee weken geleden werd AZ nog op alle fronten overklast door Villa in eigen huis. De ploeg van Unai Emery kwam met 0-4 voor, voordat Ibrahim Sadiq de eer uiteindelijk nog enigszins redde. Toch hield Jansen donderdag vast aan grotendeels dezelfde basiself. Alleen Alexandre Penetra en Myron van Brederode werden geslachtofferd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hun vervangers – Bruno Martins Indi en Ruben van Bommel – dachten al vroeg een tegentreffer te moeten slikken. Clément Lenglet knikte geheel vrijstaand raak uit de nasleep van een hoekschop, maar zag de VAR een streep door het feest zetten. AZ kreeg desondanks maar moeilijk grip op de aanvallend spelende Engelsen. Het was vooral tegenhouden, tot vlak voor rust.

De Alkmaarders combineerden Villa helemaal stuk door het midden, uitmondend in een treffer van Pavlidis. Net als Lenglet eerder stond echter ook de Griek buitenspel. Hij kreeg een herkansing in de laatste minuut voor de thee. Wereldkampioen Emiliano Martínez bokste de bal echter weg bij zijn inzet van dichtbij.

Toch had AZ bloed geroken, en het ging op dezelfde voet verder na de onderbreking. Uiteindelijk werd de ploeg daarvoor beloond. Riechedly Bazoer stuurde Pavlidis weg met een fenomenale steekpass, en zoals wel vaker dit seizoen bleef de spits ijzig kalm in zijn afronding: 0-1.

Lang kon AZ niet van de voorsprong genieten. Villa nam direct weer het heft in handen en kopte via Diego Carlos raak uit een onterecht gegeven hoekschop. Vooral de Alkmaarders gingen op jacht naar meer, maar zagen de treffer aan de andere kant vallen. Ollie Watkins had aan één moment genoeg om de club uit Birmingham het volle pond te bezorgen.

Door de uitslag in Engeland blijft AZ rodelantaarndrager van Groep E. Het heeft net als Zrinjski Mostar drie punten uit vier duels, maar doet het met een doelsaldo van -4 tegenover -3 iets minder. AZ heeft nog twee duels om het tij te keren: op 30 november tegen Zrjinski Mostar (thuis) en op 14 december tegen Legia Warschau (uit). Het lijkt echter een onbegonnen klus: Legia en Villa staan beide op negen punten.

Legia Warschau - Zrinjski Mostar 2-0

Elders in Groep E bezorgde Legia Warschau zichzelf de koppositie. Het had net als Aston Villa zes punten uit de eerste twee duels gehaald, maar moest de Engelsen op doelsaldo nog voorrang verlenen. Donderdag kwam daar een einde aan. Na een kwartier opende Rafal Augustyniak de score: de middenvelder volleerde hard raak uit een corner. Uit een strafschop verzorgde Josué vervolgens de eindstand.