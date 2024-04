Aurélien Tchouaméni bezorgt Real Madrid zege met prachtige knal van 25 meter

Real Madrid heeft zaterdagavond weer een grote stap richting de 36ste landstitel gezet. Op bezoek bij Real Mallorca was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 0-1 te sterk. Het enige doelpunt kwam op naam van Aurélien Tchouaméni. Real Madrid heeft nu elf punten meer dan nummer twee FC Barcelona, dat nog wel een duel tegoed heeft. Real Mallorca staat ondertussen vijftiende.

Real Madrid speelde afgelopen week het heenduel met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League (3-3), en reist komende week af naar Engeland voor de return. Daarom kreeg een aantal spelers rust tegen Mallorca.

Zo startten onder meer Vinicius Júnior, Toni Kroos en Rodrygo op de bank, waardoor spelers als Brahim Díaz, Luka Modric en Joselu het vanaf de eerste minuut mochten laten zien tegen de verliezend Copa del Rey-finalist.

Het duurde even voordat het duel echt op gang kwam. Pas na ruim een uur diende de eerste grote kans zich aan, en die was voor Mallorca. Antonio Raillo kopte de bal richting doel na een hoekschop, maar doelman Andriy Lunin bracht prima redding.

Enkele minuten later lieten ook de bezoekers zich voor het eerst zien, maar de geplaatste poging van Jude Bellingham spatte uiteen op de lat boven doelman Predrag Rajkovic.

Zo saai als de eerste helft was, zo spectaculair begon het tweede bedrijf. Tchouaméni besloot het vlak na rust vanaf een meter of 25 maar eens te proberen, en de bal zwabberde schitterend in de verre bovenhoek: 0-1.

In de fase daarna kreeg Real Madrid meermaals de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar onder meer Díaz, invaller Vinicius Júnior en Federico Valverde kregen de bal er niet in.

Aan de andere kant van het veld bracht Lunin mooi redding op een poging van Sergi Darder. In de slotminuut liet de Oekraïense doelman de bal zomaar los, en mocht hij van geluk spreken dat Vedat Muriqi vervolgens naast schoot. Mede daardoor gingen de drie punten uiteindelijk mee naar Madrid.

Ohhhh ????????????????´????! WAT EEN DOELPUNT ?? De Fransman met een héérlijke zwabberbal en Real Madrid komt op voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaRealMadrid pic.twitter.com/vaMmLBbUJ6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2024

