Atlético Madrid bereikt na deal met Manchester City nu ook akkoord met Chelsea: 42 miljoen euro en vijfjarig contract

Conor Gallagher gaat Chelsea verlaten voor Atlético Madrid. Dat meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige middenvelder, die sinds 2008 bij the Blues speelde, kost los Rojiblancos 42 miljoen euro. Gallagher gaat voor vijf jaar tekenen in de hoofdstad van Spanje.

De achttienvoudig international van Engeland kwam in de zomer van 2022 bij de hoofdmacht van Chelsea, dat hem in 2008 opnam in de jeugdopleiding en stalde bij achtereenvolgens Charlton Athletic, Swansea City, West Bromwich Albion en Crystal Palace.

Gallagher moest het in zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van Chelsea regelmatig doen met een plek op de bank, maar was in 2023/24 een onbetwiste basisspeler onder Mauricio Pochettino. Uiteindelijk stopt de teller op 95 optredens in een Chelsea-shirt voor de rechtspoot, die 10 treffers en evenveel assists liet noteren.

De transfer van Gallagher is niet de enige inkomende deal die Atlético deze week hoopt af te ronden. Eerder werd namelijk al duidelijk dat de ploeg van Diego Simeone ook een akkoord heeft bereikt met Manchester City over Julián Álvarez, die liefst 95 miljoen euro kost. Eerder haalden los Colchoneros al Alexander Sørloth (32 miljoen euro) en Robin Le Normand (34,5 miljoen euro) binnen van respectievelijk Villarreal en Real Sociedad.

Omorodion

Daar waar Gallagher zijn thuisland inruilt voor Spanje, bewandelt Samu Omorodion de omgekeerde weg. De twintigjarige spits laat Atlético achter zich voor Chelsea en kost de Londenaren ruim 41 miljoen euro. Omorodion gaat voor zeven jaar tekenen op Stamford Bridge.

De Spanjaard, die geen enkel officieel duel in de hoofdmacht van Atlético speelde, kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Deportivo Alavés. Omorodion was daar in 36 wedstrijden verantwoordelijk voor 9 doelpunten en 1 assist.

Eerder nam Simeone al afscheid van Álvaro Morata (AC Milan), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe), Stefan Savic (Trabzonspor), Gabriel Paulista (Besiktas), Saúl Ñíguez (Sevilla, huur), Mario Hermoso, Memphis Depay en Vitolo (allen transfervrij).

