Atalanta strikt EK-ganger als vervanger van zwaar geblesseerde Scamacca

Atalanta gaat zich spoedig versterken met Mateo Retegui, zo schrijft Fabrizio Romano. De Italiaanse spits wordt gehaald als vervanger van Gianluca Scamacca, die onlangs in een oefenduel zwaar geblesseerd raakte. Atalanta heeft inmiddels een akkoord bereikt met Genua over Retegui.

De onfortuinlijke Scamacca liep zondag zijn blessure op. De boomlange spits probeerde in het oefenduel met Parma een diepe bal aan te nemen, maar kwam ongelukkig terecht. Scamacca ging naar de grond en greep direct naar zijn linkerknie.

Trainer Gian Piero Gasperini keek direct bezorgd en zijn zorgen bleken terecht. Al snel werd duidelijk dat Scamacca de voorste kruisband van zijn linkerknie had gescheurd. De voormalig speler van onder meer PSV en PEC Zwolle staat zodoende minimaal zes maanden aan de kant.

Scamacca is inmiddels succesvol geopereerd in de Villa Stuart-kliniek in Rome en begint aan zijn revalidatieproces. Een hard gelag voor Scamacca en Atalanta, waar de spits vorig seizoen uitgroeide tot één van de bepalende spelers bij de Europa League-winnaar.

In de zoektocht naar een vervanger van Scamacca is Atalanta uitgekomen bij Retegui. De in Argentinië geboren Italiaans international maakt al een tijdje naam bij Genoa. Genoeg reden voor Atalanta om woensdagochtend een eerste bod te sturen.

Op dezelfde woensdag is duidelijk geworden dat Genoa het bod van Atalanta heeft geaccepteerd. Retegui, die nog tot medio 2027 vastlag in Genua, gaat zijn club een vast bedrag van 22 miljoen euro opleveren, exclusief 3 miljoen aan bonussen.

Retegui, die in maart vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg maakte en in ieder EK-duel meedeed, zal na de medische tests een meerjarig contract ondertekenen in Bergamo. Daar wordt hij ploeggenoot van onder meer Marten de Roon en Mitchel Bakker.