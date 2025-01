Atalanta boekt enorme overwinning en maakt goede kans om in top acht Champions League te eindigen

Atalanta heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini met 5-0 veel te sterk voor Sturm Graz. Dankzij de overwinning heeft la Dea veertien punten en staat het voorlopig derde op de ranglijst. Sturm Graz is definitief uitgeschakeld in Europa.

Atalanta - Sturm Graz 5-0

De thuisploeg, waar Marten de Roon in de basis stond, zat al vroeg op rozen. Davide Zappacosta profiteerde van een fout achterin bij Sturm Graz, waarna hij Mateo Retegui in de gelegenheid bracht af te ronden: 1-0.

De 2-0 van Charles De Ketelaere werd in de tweede helft afgekeurd, maar na een uur spelen viel de tweede treffer alsnog. Ditmaal was het Mario Pasalic die scoorde op aangeven van Juan Cuadrado. De 3-0 kwam wél op naam van De Ketelaere. Na een carambole voor het vijandige doel vloog de bal voor zijn voeten, waarna hij hard raak schoot.

De 4-0 en de 5-0 volgden in de blessuretijd van de wedstrijd. Na een voorzet van De Ketelaere knikte Ademola Lookman de vierde treffer binnen, terwijl laatstgenoemde als aangever fungeerde voor Marco Brescianini: 5-0.