Aston Villa grijpt koppositie in de Champions League na zege op Bologna

Aston Villa heeft de koppositie in de Champions League gepakt. In eigen huis werd er met 2-0 afgerekend met Bologna. Ook Sporting Portugal, dat vorige speelronde moeizaam gelijkspeelde tegen PSV, boekte een overwinning. Op bezoek bij Sturm Graz werd het 0-2. Girona, dat in de vorige speelronde verloor van Feyenoord, wist deze keer thuis wel te winnen van Slovan Bratislava: 2-0.

Aston Villa - Bologna 2-0

In Birmingham stonden er maar liefst drie Nederlanders aan de aftrap. Bij Aston Villa mocht Ian Maatsen het vanaf het begin laten zien, aan de kant van Bologna begonnen aanvoerder Sam Beukema en Thijs Dallinga in de basis. De eerste grote kans was ook voor een Nederlander. Dallinga zag zijn inzet knap uit de hoek geranseld worden door Emiliano Martínez. Aan de andere kant was Jhon Duran heel dicht bij een doelpunt, maar ook Lukasz Skorupski liet zien een uitstekende doelman te zijn.

Na rust opende Aston Villa de score. Een vrije trap van John McGinn werd door alles en iedereen gemist en belandde zo in de verre hoek. Niet veel later verdubbelden de Engelsen de voorsprong. Een voorzet van Morgan Rodgers leek alles behalve bruikbaar, maar Duran toonde zich een echte spits en zette slim zijn voet tegen de bal: 2-0. In de slotfase trof een kopbal van Beukema nog de paal.

Girona - Slovan Bratislava 2-0

Girona moest in eigen huis tegen Slovan Bratislava op zoek naar de eerste punten in zijn debuutseizoen in de Champions League. In de eerste helft creëerde de thuisploeg, met Arnaut Danjuma en Donny van de Beek in de basis, een aantal aardige mogelijkheden, maar het kwam pas op slag van rust tot scoren. Danjuma legde de bal na een flitsende actie panklaar voor Miguel Gutierrez, die van dichtbij de openingstreffer binnen kon lopen.

In het tweede bedrijf gingen de Spanjaarden op zoek naar de bevrijdende treffer. Danjuma en Bojan Miovski kwamen dichtbij, maar Juanpe schoot uiteindelijk wel raak. Zijn vrije trap werd van richting veranderd en verraste zo doelman Dominik Takac: 2-0. In de slotfase kon Christian Stuani het feest compleet maken, maar hij faalde vanaf de strafschopstip.

Sturm Graz - Sporting Portugal 0-2

Sporting Portugal wilde in Oostenrijk een goed vervolg geven aan de sterke Champions League-start. Halverwege de eerste helft werd de score geopend door Nuno Santos, die de bal gelukkig voor zijn voeten kreeg en de bal achter doelman Kjell Scherpen schoot: 0-1. Daarna kreeg de thuisploeg weliswaar enkele mogelijkheden, maar hield Sporting stand.

Na de theepauze werd de wedstrijd snel in het slot gegooid. Superspits Victor Gyökeres liet andermaal zijn klasse zien door met een machtige demarrage , waarbij hij zelfs Scherpen uitspeelde, zijn ploeg op 0-2 te schieten. Door de overwinning komt Sporting met zeven punten op plek drie in de tussenstand, met twee punten minder dan koploper Aston Villa.