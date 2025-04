Assist Mohamed Ihattaren en goal Michiel Kramer niet voldoende tegen winnend NEC: Bryan Linssen maakt de winnende

NEC Nijmegen heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om play-offs voor Europees voetbal. In eigen huis was de ploeg van trainer Rogier Meijer met 2-1 te sterk voor RKC Waalwijk dankzij doelpunten van Kodai Sano en Bryan Linssen. Namens de Waalwijkers scoorde Michiel Kramer op aangeven van Mohamed Ihattaren.

NEC Nijmegen - RKC Waalwijk 2-1

De wedstrijd kwam al vroeg ten einde voor aanvoerder Bram Nuytinck, die geblesseerd raakte aan zijn knie en huilend het veld verliet voor Basar Önal. Het eerste doelpunt viel pas na rust. Sano kreeg de bal voor zijn voeten en schoot op fraaie wijze raak voor NEC: 1-0.

Toen Kramer ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de gelijkmaker aantekende op aangeven van Ihattaren, dacht RKC een punt uit het vuur te kunnen slepen. Niets bleek minder waar. Invaller Linssen zorgde met een rake kopbal in de 92ste speelminuut voor de winnende treffer: 2-1.